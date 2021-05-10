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1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

蟬捕螳螂，黃雀在前（一四）

張幸

為了落實具體日期，小馬去了一趟氣象局。通過查詢，當年三月九日這一天下大霧，並伴有小雪。三月、四月兩個月，只有這一天符合工人描述賈元龍出走時的天氣狀況。

雷霆首先想到有可能殺害賈元龍的人，是韓寶柱。韓寶柱能殺韓耀禮，就能殺雇主賈元龍。當時鼓動他殺了韓耀禮，卻沒有把許諾給他的錢兌現，這或許是韓寶柱的殺人動機。他會不會事後悄悄潛回上河，殺了賈元龍，用他的手機發短信，製造賈元龍離家出走的假象？

雷霆和小馬一起去往監獄，調審在監獄服刑的韓寶柱。

「我沒有回過上河，一月份離開就沒回去過。正月十五以後，我為附近的一家蔬菜公司拉貨，天天回家。」韓寶柱在監獄改造了兩年，身上少了戾氣，人顯得老實多了。

小馬記下了蔬菜公司的名稱和地址，韓寶柱說的是真話還是假話，應該很容易核查。

「如果，」雷霆試探地問，「賈元龍外逃了，你知不知道他會去哪裡？」

「怎麼，你們還沒有抓到他？」韓寶柱有些詫異，「我以為你們抓到他了，才來找我核實情況。」

法網恢恢，疏而不漏，早晚會抓到。」雷霆說，「你知道他有可能逃往什麼地方嗎？除了賈本世，你知道他還有什麼仇家──嗎？」

「仇家」兩個字剛一出口，雷霆的聲音一頓。

賈本世。仇家。賈本世是否算賈元龍的仇家？是否具備殺人動機呢？（一四）

監獄 手機 法網

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