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易子而教（五）

李元滋

三次口令後，她再度襲近芷晴，重重捶打她的肩胛骨，一溜煙逃開。芷晴「噢」一聲喊痛，轉身撲了個空，讓吉吉一下子逃到寬大的書架後躲著。芷晴暗叫不好，意識到如果繞到書架後面去追，吉吉就會從書架另一端逃出，搶先拍牆，贏得勝利，一時只能停下。

吉吉一看自己有先機，不再和大人比力氣或速度，得意地咯咯笑，興奮又緊張，突然打起嗝來。芷晴在書架前往右移動，她就在書架後往左走；芷晴往左，她就朝右，兩人僵持著。

芷晴覺得自己的處境荒謬絕頂，從「陪公子讀書」淪落到「陪千金嬉耍」。心下慍怒難當，試著虛晃一招，再往另一端跑，想趁吉吉走神，以速度奪得先機抓她。然而吉吉嚴陣以待，毫無破綻，一邊還從書籍之間露出嘻皮笑臉，嘲弄芷晴。

書架低處有幾排架上並沒有放滿書籍，露出一個缺口。芷晴冷靜下來，心生一念，將吉吉引誘到了缺口處，出其不意，猛然蹲下身，伸手穿過書架，一下子抓住吉吉的肥褲腿！

「逮著了！你輸了！」芷晴忘情大叫。

吉吉哪能甘心，立刻扭身踢腿，大力往後掙脫。芷晴本能地緊抓不放，被拉著身體重重摔向書架。這時，偌大佇立看似穩固的書架突然緩緩向後傾倒，剎那間轟然一聲巨響，木頭架子連同所有的書籍頓時脫落砸下。

「吉吉──」芷晴聽到自己尖叫，彷彿世界傾覆了。

又是三月早春，芷晴坐在七號地鐵上。車很擠，一早上班、上學的人群安靜漠然。朝陽明顯的熱力比冬天加強了，光線爬在臉上癢絲絲的。總是在這個季節，她想起十年前那個周末，當承平歲月瓦解的一刻。（五）

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