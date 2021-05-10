吳孟芸／圖

她以為畢業後，背書生涯就結束，沒想到延續到職場。家族企業長達百條的經營守則，怎麼都背不住，像牢獄的條桿，圍成圈將她團團框住。她看到兩個姊姊被家族安排進公司就職，以公司為家的命運，看盡爸爸起早做晚的勞碌奔波，媽媽調頭寸、管帳的憔悴疲累。世界這麼大，她才二十二歲，決定出逃，不願世襲父母的庸碌。

逃跑的計畫倉促成行，惠雯的錢是媽媽控制，沒錢辦不了事。她跟最親的二姊惠敏借款，湊了一年的學費，決定闖闖看。二姊帥氣地說免還了，羨慕她的勇氣，卻也認為是困獸鬥，拖延時間罷了。

為了在美國 就業待下來，惠雯改讀了護理系。從小怕打針，現在卻跟仇家為伍。奇怪，現在不怕，還是全班找血管下針最準確的學生，又快、又不瘀青。出走的渴望竟然戰勝二十二年的恐懼，她脫胎換骨變戰士。

立志當護士的惠雯，新知識、新生活像養分填飽了肚皮，她將長髮紮起馬尾，一甩一動之間，也像鞭繩激勵她前進。自從Jennifer介紹她入行採買孕婦的飲食，她以護士的專業升級兼任營養師，調配孕婦飲食，還附帶做胎教的芳香療程。

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一次，惠雯送食材給住在「白金莊園」的Anne，沒提好紙袋，重心失衡，洋蔥四面八方滾開。惠雯左手抓緊鬆開的袋口，右手擋快速滾動的洋蔥，腳攔截滾下沙發的。最擔心的是，她的失手，會不會破壞屋內像博物館的靜好。

沒想到，Anne緩緩地蹲下來撿起一顆，「沒關係，讓它們滾。洋蔥不會痛，滾遠一點，嘗試當球的感覺。」惠雯的驚惶被Anne恬靜的聲音安撫。

Anne跟以前當餐廳服務生伺候的有錢顧客不一樣，能同理她無心的錯失，而不是假笑說沒關係，再翻白眼的做作。什麼樣的教育能養成這樣體貼的個性？惠雯堅定地相信她有貴族身分，與生俱來的優雅。

然而惠雯不主動攀談，Anne就不開口。她對Anne簡單的問候像吹飽的氣球，不拍打就停滯在空中，兩句就停了。惠雯意識到有事件就能引發對話，她開始製造事件。

「花園的鬱金香開了，我可以剪幾支，插在室內的花瓶嗎？粉橘在顏色學裡有振奮的效果，有利胎教喔。」

「莫內的印象畫是我最喜歡的畫風，我學生時臨摹過他的〈風車與鬱金香〉。妳多剪一些，我來素描。」

Anne可將花瓶幾枝橘紅色的鬱金香化作一田的花浪；一隻小鹿迎風玩耍，像被風拋起來的棉花，輕盈自在。惠雯推測Anne是學藝術的，那片春光、那片景色就像惠雯常見窗外一列隊的鹿，從空蕩的網球場走過去。小鹿貪玩停下來，將頭探入鬱金香花叢，聞了聞再扯落花頭吃下。媽媽會回頭停下來等小鹿，爸爸則一路前進，不知後面的妻小已落隊。

惠雯猜Anne的畫裡沒有母鹿、公鹿，僅有一隻小鹿，她的心中似乎只有肚裡未出生的孩子。

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新冠病毒的疫情從中國 、亞洲、歐洲波浪般蔓延，像海嘯席捲美洲大陸。日本公主郵輪的染疫者算是外來案例，等到美國西岸西雅圖老人院的大規模感染，惠雯開始擔心美國人喜歡旅遊的習慣會將病毒散播全美。電視上亞洲、大洋洲、歐洲都成遍布紅點的新冠病毒熱區，擠滿病患的醫院、醫護人員全身鏡罩戒護、木板釘成的簡易棺木等駭人畫面，塞滿螢幕，只剩地圖上的美洲、非洲、中東……白色乾淨，彷彿是另一個世界。

Anne問惠雯在中國有家人嗎，是否受到影響？惠雯解釋她從台灣 來，不是中國。她比了自己細長的杏眼，自嘲一番：「我們亞洲人看起來都一樣吧！」

「台灣的狀況還好，日、韓就嚴重了。妳的家人有影響嗎？」惠雯趁機問了她一直不敢問的問題。

「他們在愛沙尼亞，靠內陸，離義大利、法國遠，沒有影響。」原來她是愛沙尼亞人，比較偏北歐。

Anne又問：「妳覺得新冠病毒會進入美國嗎？」

「等日本公主郵輪的乘客回到美國，兩周後就知道了。」

Anne希望流行病在西岸就撲滅了。撫摸肚子的Anne，在惠雯眼中旋轉了起來，繃緊的肚子慢慢在洩氣。（二）