她由一個獨立女性逐漸萎縮，變成一個跟在丈夫後面的小女人。

如果生活發生變化怎麼辦？劉翔有些苦惱。他只能撐著。

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劉翔到了銀行，坐在大廳裡，等著雪娥來叫他的號。他身邊還坐著一位同胞，身材細長，是個木形人的樣子。臉龐卻像個果子，上窄下寬，小額頭，倒有一個寬下巴，露出一排正方形的蒙古牙。

那人見他就笑，自來熟地問他找誰。劉翔說是雪娥‧朱，那人說：我也找她，等會兒咱們一起進去。劉翔聽了奇怪，說：我要辦事情。

那人說：不瞞你，我是雪娥的男朋友。她今天特別忙，一直沒出來見我。

劉翔又打量他一眼，見他與自己年齡相仿，張口男朋友、女朋友，倒是得了魁北克的真傳。魁北克這地方，八十歲的老人互相都叫男朋友、女朋友。剛開始他不習慣，時間長了，耳也順了。

那人自我介紹說，他叫魯南子，說著伸出手。劉翔一肚子心事，本不想與他搭訕，又礙於情面，就伸出手與他握一下，卻握出一手汗水。夏天銀行大廳冷氣十足，這個人卻是汗水涔涔，劉翔迅速判斷他是個陽虛的病人。

魯南子倒不在意劉翔的眼神，哈哈說：我們一起進去，我跟她說點事，說完就走。

過了一會兒，雪娥出來叫劉翔的名字，本來渾圓一張臉喜氣洋洋，見了魯男子立時變色，說：你來幹什麼？劉翔這才意識到自己被魯男子利用了。

魯男子說：我就一句話，進去說吧！雪娥就轉身，在他們前面走，邁著闊大的軍人步伐。

魯男子跟在雪娥後面，劉翔跟在魯男子身後，三人一條直線，到了雪娥的辦公室裡。一張桌子前面，兩把椅子，左角放著打印機和電腦，銀行格子間的標配。（一○）