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蟬捕螳螂，黃雀在前（一三）

張幸

「農村一般對輩分區分得很嚴格，這種錯誤在農村一般是不會犯的。就算對其他同輩人不分長幼稱兄道弟，對自己的大伯父絕對不應該這樣，冒犯大伯比冒犯父親還要嚴重。」小馬在手上轉著圓珠筆。

「所以，我們有理由猜測，這個短信不是他本人發的。」雷霆說，「不是他發的，就無法確定他那時還活著。」

「難道逃犯變成另一個被害人？」任伶有些不敢相信了，「他要是死了，屍體在哪裡？」

「活人都找不到，死人更難找了。」霍子陽呻吟了一聲。

「這個案子前半截和後半截異曲同工。前半截發現屍體，確定不了屍源；後半截，假設賈元龍被害，但沒有屍體。」雷霆瞇縫著眼笑了，「還真是有趣，我真想看看，這起案件背後到底隱藏著什麼樣的祕密。」

「我們先查出誰是賈元龍出走前最後看到他的人吧！」雷霆站起來，宣布散會。

另一個問題在他腦中浮起：如果賈元龍死了，誰會有動機殺害他？

8 仇家

推斷賈元龍被害後，一組刑警開始調查賈元龍失蹤的準確時間。賈元龍養雞場的工人反映：當年三月，賈元龍跟一中年男子離開了他的養雞場，從此再也沒回來。

經查證，賈元龍走時，既沒有帶什麼行李，也沒有跟養雞場的工人告別，對養雞場的工作未做任何安排，就一去不復返了。

工人記不清賈元龍出走的具體日子，只記得當天有霧，並且還下了雪。（一三）

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