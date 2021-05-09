如此反覆喊口令與偷步，直到吉吉迫近鬼身，拍其肩而逃，被鬼追逐。若被抓住只好當鬼，若逃過逮捕並先觸鬼牆，則獲自由身，重新偷襲。

吉吉鬥志昂揚地學著。玩了幾回合，她總無法在「鬼」轉頭看時，凍止成「木頭人」。有時腳步停了，手臂仍搖晃，有時重心不穩而踉蹌，更多是憋不住笑場。

一旦掌握了訣竅，吉吉出乎意料地快捷輕巧，能在芷晴第三次喊完口令回頭看時，已襲近身旁，準備拍肩了。目光相遇，小妮子專注好勝的眼神，令芷晴內心一驚。

第一次吉吉偷襲成功，轉身逃跑時立刻被逮著，肉乎乎的身體在芷晴懷裡扭動掙扎，不肯就擒。第二次她跑到逼仄的空間，眼看逃不了，轉過身來像拳擊手般雙手握拳，頑抗到底。兩人都有點較勁，芷晴腋下汗濕了，臉頰發熱。吉吉喘著，發出小野獸的輕吼。

「你輸了，吉吉。我抓到你兩次。」

「不、不！剛剛只算暖身！再來一局嘛！」

「抱歉，我贏了，你得做完功課。明明說好的。」芷晴說，做小人卑鄙狀。

吉吉小臉通紅，頭髮蓬亂，幾乎憤怒，「你怕我贏才想停止！你──怕──我！」

耍賴也是這小妮子的高招，芷晴心裡冷笑，我會怕你？今天真要挫挫你的銳氣。

「對欸，我怕你！」芷晴譏諷地說。「回答我，求人的時候用中文怎麼說？答對才能再玩一次。」

吉吉皺眉苦思，「呃，請？喔、喔，我知道──拜託拜託？」

芷晴笑了，頑劣之才也有靈光乍現的時刻。

於是兩人再次各就各位，芷晴還當鬼，決心這次要徹底征服這小妮子。吉吉仍當偷襲者，這回也卯足了勁，步步沉著，小腦袋盤算著。（四）