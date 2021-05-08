我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

蟬捕螳螂，黃雀在前（一二）

張幸

要知道現在買車票、住宿都是實名制。值得注意的是，賈元龍出走之前，並沒有在銀行提取大額現金。

年底，刑警隊再次梳理上河縣案件，希望另闢蹊徑，找到突破口。雷霆提出了兩個問題：

賈元龍出走前，誰是最後看到他的人？

賈元龍出走的消息，是誰最先傳出的？

「關於最後一個問題，我們有現成的答案。」霍子陽說，「當年三月，村裡不少人同時收到賈元龍發來的短信，大致內容是：我出去躲債了，你們別找我。該回來的時候，我自然回來。」

「全都是短信嗎？沒有電話嗎？有沒有人親耳聽見賈元龍說他要走了？──短信這種事，誰拿到他的手機都能發。」

「還真沒有電話，全是短信。有些人手機裡的短信還沒删除，當時我們拍過照，都存檔了。」

任伶從電腦裡調出當時拍的短信照片，顯示在大屏幕上。幾條短信的文字和標點符號一模一樣，顯然是群發的。

「等一下！」小馬叫停任伶的翻頁，「回到前一張。」照片上是一個手舉翻蓋手機露出顯示屏的老人。

「這個人是賈元龍的大伯父，我跟他聊過。當時我們以為賈元龍是被害，他的伯父說，屍體不應該是賈元龍的，賈元龍去外地了。不過，他伯父很生氣，說他走也不當面說一聲，只給他發了條信息。這也算了，在信息上居然把他稱作『兄弟』。」（一二）

➤➤➤蟬捕螳螂，黃雀在前（一一）

手機

上一則

張云鵬的故事

下一則

等你來看花

延伸閱讀

蟬捕螳螂，黃雀在前（七）

蟬捕螳螂，黃雀在前（七）
美國救援計劃 $1/月低費健保

美國救援計劃 $1/月低費健保
揚言殺官員白男川粉 曾罵移民低智商人猿

揚言殺官員白男川粉 曾罵移民低智商人猿
白男在社交媒體發威脅言論被捕 曾辱罵移民

白男在社交媒體發威脅言論被捕 曾辱罵移民

熱門新聞

渣男何其多

2021-05-02 03:02
台南度小月的擔仔麵。（本報系資料照片）

擔擔麵

2021-05-03 03:02
中國人也是喜歡喝湯的民族。（本報系資料照片）

來一碗湯

2021-05-01 03:02
圖╱曾華容

另類的吃法

2021-05-05 02:00
詩人管管因跌倒昏迷，5月1日過世，享壽92歲。(本報資料照片)

詩人管管跌倒昏迷不醒 享壽92歲

2021-05-02 03:37
邱吉爾。（遠流出版社．圖片提供）

亂世中的他們，如何自處

2021-05-02 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?
死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%

死亡被低估？華大：美恐有90萬人病亡 高出官方數據57%
景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金

景氣火熱卻缺工…美國商會籲停發每周300元失業救濟金
專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」
世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這