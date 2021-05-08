蟬捕螳螂，黃雀在前（一二）

要知道現在買車票、住宿都是實名制。值得注意的是，賈元龍出走之前，並沒有在銀行提取大額現金。

年底，刑警隊再次梳理上河縣案件，希望另闢蹊徑，找到突破口。雷霆提出了兩個問題：

賈元龍出走前，誰是最後看到他的人？

賈元龍出走的消息，是誰最先傳出的？

「關於最後一個問題，我們有現成的答案。」霍子陽說，「當年三月，村裡不少人同時收到賈元龍發來的短信，大致內容是：我出去躲債了，你們別找我。該回來的時候，我自然回來。」

「全都是短信嗎？沒有電話嗎？有沒有人親耳聽見賈元龍說他要走了？──短信這種事，誰拿到他的手機 都能發。」

「還真沒有電話，全是短信。有些人手機裡的短信還沒删除，當時我們拍過照，都存檔了。」

任伶從電腦裡調出當時拍的短信照片，顯示在大屏幕上。幾條短信的文字和標點符號一模一樣，顯然是群發的。

「等一下！」小馬叫停任伶的翻頁，「回到前一張。」照片上是一個手舉翻蓋手機露出顯示屏的老人。

「這個人是賈元龍的大伯父，我跟他聊過。當時我們以為賈元龍是被害，他的伯父說，屍體不應該是賈元龍的，賈元龍去外地了。不過，他伯父很生氣，說他走也不當面說一聲，只給他發了條信息。這也算了，在信息上居然把他稱作『兄弟』。」（一二）

➤➤➤蟬捕螳螂，黃雀在前（一一）