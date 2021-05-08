「廖老師早！」莉莉乖巧地喊，一邊朝三角鋼琴走去。廖秋盈微笑吩咐莉莉先彈音階暖身，然後走近芷晴，註解性地低語：「吉吉這周又沒做完功課，而且早晨才記起來要小考，剛剛急得發脾氣。可能課程有點難，或許──今天再陪她複習一下？」

芷晴敏感覺得對方口氣有一絲責備，再聽到被交代要「陪公子讀書」，意味著把教過的單元重複再重複，一時無語，心裡翻攪著情緒，默默走向書房。背後驟然傳來一陣陣歡快的音階彈奏，上升下降，節奏清脆，對照著她內心的沉重，她順手把房門關上。

吉吉正伏在案前，手上的鉛筆一筆一畫描著，寫得挺生硬。芷晴不說話，兀自將教材筆記拿出來攤開，力氣大了一點，「砰」的一聲，吉吉一驚，抬起頭來。

「吉吉，你母親說你又沒有完成作業，也沒準備考試。說實話，是不是密斯晴教的東西太難了？」

吉吉揚起眉，撇撇嘴，不看人，慢條斯理說：「也許是──也許不是。」又低頭繼續寫字。她揚起眉眼的剎那像極了廖秋盈，有一種絕對的自信，不容責難。

原來小妮子也會發急，別看她大咧咧的，其實很要面子呢！外厲而內荏。芷晴想，好強為什麼不加把勁呢？她向來相信孩子的自尊自信靠努力掙來，而不是由大人拚命用讚美去鞏固。她甚至很少稱許莉莉──學得好本來就應該啊！父母老師費了那麼多心思、繳了那麼多學費，韶光易逝，學習趁年少。

「做完了！」吉吉歡叫一聲，帶點不遜，把作業滑向芷晴。芷晴瞄了一眼，紙上寫得七零八落，有一大題幾乎空白。真是草率散漫！還未出聲責備，就聽到吉吉說：「今天做什麼手工藝？」無邪甜美的口吻，好像已經忘懷作業和測驗這些麻煩事了。「我好久沒做摺紙了，我們今天來摺紙好吧？」

今天不由你作主，芷晴內心一聲反彈。「只有一個條件，」她指了指自己精心設計的作業卷，「你得真正完成這個卷子，每一道問題都正確回答。」

吉吉露出苦大仇深的表情。「可是……媽咪說你會尊重我的話。」

「事實是你母親請我來教你，你才應該尊重我的話。」

「媽咪說，學不學由我自己選擇，沒有人能強迫我──包括你。」

又來了，芷晴想，徹底的放手教育 ，簡直是放牛吃草，任其自活。她想起一句英文諺語：「你可以牽馬到水邊，卻不能逼牠喝水。」記得很久以前，國中時代，她的班導師曾經對全班的模擬考成績大嘆，也是用這句話，但他罵的是牛，不是馬──全班就像一群愚昧不化的笨牛。

「吉吉，你不笨，為什麼不用心一點學中文？你是華人 ，中文是你的文化啊！」

「我不是華人，我是美國 人！媽咪說學中文好玩，我才想學的，但你教的中文不好玩！」

「聽著，學習沒有好玩的，學習是流汗吃苦才有成果的。」芷晴激越起來，「莉莉跟你母親學鋼琴，就是苦練，從來沒有要求好玩。她學會了，為自己驕傲，懂得學的樂趣。」

吉吉不吭聲。半晌，她倔強地說：「我不是莉莉。我是我自己。」

芷晴此刻強烈想要撕裂吉吉那頑抗的自我。在成長的過程裡，她從沒有太多自我的選項。你得服從、得苦讀，才能掙得父母的認可、老師的喜愛、同儕的尊敬。那是不強調自我的年代，你做不到位，就是跌入谷底，認罰認輸，羞恥失敗。大家朝著一個目標衝刺，在沒有勝出之前，你沒有資格談什麼自我。你只是芸芸眾生裡的謙卑一員，默默接受鞭笞──她還能感覺國中老師的藤條抽打手心的灼辣。這個小毛孩，還沒有付出努力，為什麼有聲稱自我的權利？不尊從長輩、不受馴化，任性抗拒，想跟我決鬥意志力？憑什麼？

此刻客廳傳來廖秋盈和莉莉一串歡快如鈴的笑聲。什麼事情那麼開心？芷晴覺得自己被孤立在廖秋盈的世界之外，萌起一種卑微感──她不是口中含著銀湯匙出生的。

「要好玩才肯學嗎？」芷晴說道，「好吧，我們來玩一個所有華人小孩都會的遊戲。如果你贏了，我們就摺紙。如果你輸了，就要完成作業，如何？」

「好喔，說話算話！」吉吉眉開眼笑。

芷晴教吉吉玩「一二三木頭人」。這是她小時候頂愛玩的遊戲，好強的她總是力拚不敗。

她當「鬼」，一邊示範規則。她先面牆，把頭埋在臂彎裡，喊口令：「一二三，木頭人。」這時站在書房另一端的「偷襲者」吉吉便暗步向前，朝鬼挨近。「鬼」一喊完口令，即轉頭望向吉吉，吉吉得立即停步不動，化為一尊「木頭人」。如果被發現亂動就換去當「鬼」。（三）

➤➤➤易子而教（二）