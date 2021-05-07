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日落（八）

陸蔚青

郁歡見她真是渴壞了，急忙又送上一杯。連乾三杯之後，雪娥終於喘出平緩之氣，神情安逸下來，臉色也平滑了，依然是紅的，因為原本就是紅的。

這時雪娥就翹起二郎腿，將後背靠在沙發背上，手放在扶手上，是一個盛氣凌人的樣子了。郁歡見她的形象突然高大起來，就產生了好奇。郁歡這個人，有時候有一種莫名的癡氣，這時她已經忘記了雪娥來的目的、她苦等的原因。

她十分不合時宜地找出了雪娥像雪球的原因，雪娥穿了一件有皺褶的上衣，上衣的胸口疊滿一寸長短的花邊，層層疊疊好幾排，就像枕套一樣。這些花邊讓雪娥的形象膨脹起來，雪娥因此就更加雪球了。

雪娥倒沒在意郁歡觀察的目光，此時雪娥正在看房子的文件。劉翔提早把所有文件整理好，夾在夾子裡，一目瞭然。

雪娥看了說：都齊全，都符合規矩。你放心，我回去就辦。

郁歡聽了，吐出一口長氣，人也高興起來，說：還是同胞好，我們去花園銀行，怎麼也辦不出來，本來說好的數額，東減一點、西減一點，就沒什麼了。

雪娥說老外就這樣，辦事不靈活，死板得很。跟他們打交道，能氣死你。要說變通，還是咱國人。郁歡連連稱是，說：那就麻煩你了。

雪娥從沙發裡站起來，將複印件裝進背包，說：放心，這兩天就給你消息。郁歡將她送到門口，說著拜託的話，眼見著一個雪球滾落下去。

回到房裡，急忙報喜。劉翔聽到郁歡形容雪娥穿得像枕頭一樣，忍不住苦笑了一下。他對郁歡這種不知愁苦的性格毫無辦法，只能做投降狀。他沒有郁歡樂觀，相反，他聽了雪娥的大包大攬，格外小心。（八）

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