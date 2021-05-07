蟬捕螳螂，黃雀在前（一一）

韓寶柱的交代讓所有刑警大吃一驚。事先他們沒設想到這種可能，只有雷霆沒太意外。

這個案子越來越有意思了，雷霆想，像那首民歌唱的──這裡的山路十八彎，這裡的水路九連環……

7 短信

韓寶柱的口供與警方掌握的線索大致吻合，破案取得重大進展，被害和凶嫌──或者說凶嫌之一──已經確定了。只要抓住賈元龍，真相就會徹底水落石出。

正常的情況下，一鼓作氣抓獲所有嫌疑人，整個案子徹底告破，完美收工。這個案子如果賈元龍沒有落網，就不能結案。本以為很快能抓到賈元龍，畫上一個完美的句號，沒人會想到，這是一場不可能的抓捕。

追查了賈元龍所有的社會關係，一無所獲。幾個月了，沒人見過他、沒人跟他有過任何形式的聯絡。他所有的銀行帳戶都沒有動用的痕跡，賈元龍像是人間蒸發了一樣。

一拖就拖了兩年，案件陷於膠著狀態。老百姓的風言風語聽過了，刑警隊一提起這個案子，就英雄氣短。

兩年期間，只要得到一點相關信息，刑警隊立即派人跟進。但最終沒有得到任何有用的線索，賈元龍還是蹤影全無。

這兩年如骨梗喉，此案不破，與嫌疑人的較量就輸了，這是讓雷霆最不能忍受的。

只要不死，我就能找到你。

可他會不會是死了呢？一個活人逃亡在外，要吃、要住、要跑路、要生存，怎麼會沒留下一點痕跡？（一一）

➤➤➤蟬捕螳螂，黃雀在前（一○）