娓娓（五三）
莫菲抽著菸，眼神一直沒有離開前方的路面。我注意到她握著方向盤的左手無名指上，戴著一枚戒指。
「你結婚了？」
「他叫阿明，說起來我們也算是青梅竹馬。對了，匿名信就是他塞進夏啟威領子裡的。」
「我知道。」我說。
莫菲不說話了。她知道我看過譚小可的日記。
車子在山上的陵園外停下。我拿著花，和莫菲一起下了車。
這是我第一次來，莫菲帶路，我一直跟在莫菲的後面。
譚小可的墓就在夏啟威的旁邊。原本這樣的安排對於一起凶殺案的受害者和加害者來說，並不合適。可譚小可已經沒有親人了。莫菲出面，料理了她的後事。她去找了夏家的父母長談，終於他們也同意了這樣的安排。
「我知道她一定也希望是這樣。」莫菲說，「我從未見過那麼傻的女人。」莫菲哽咽著說，「她就是個傻子。」
我把帶來的花，放在他們兩個人的墓碑前。我雙手合十，默默祈禱，千言萬語，已經無法訴說。
「我去自首了。」我對莫菲說，「我告訴了他們一切。」
莫菲有些吃驚地抬起頭望了我一眼，「你是說石老師的事？」
我搖搖頭，「不是，是我媽的事。我不想再有任何祕密了。我已經是個怪物了。想要再次變回人，就要先說出所有的祕密。
「我告訴了警察，其實那天我看到了夏啟威跌跌撞撞地從我家跑了出來。後來，我提著菜進了屋，看見我媽躺在床上一動不動。我等了一會，然後走過去，用手指輕輕碰了一下她。她卻又突然微微動了一下，喉嚨翻滾，像是要咳嗽出來一樣。我就抓起了旁邊的枕頭，蓋住了她的頭……然後我按照原計畫，去了石老師的家裡……」（五三）
上一則
我的人生轉折
下一則
FB留言