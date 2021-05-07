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娓娓（五三）

桑文鶴

莫菲抽著菸，眼神一直沒有離開前方的路面。我注意到她握著方向盤的左手無名指上，戴著一枚戒指。

「你結婚了？」

「他叫阿明，說起來我們也算是青梅竹馬。對了，匿名信就是他塞進夏啟威領子裡的。」

「我知道。」我說。

莫菲不說話了。她知道我看過譚小可的日記。

車子在山上的陵園外停下。我拿著花，和莫菲一起下了車。

這是我第一次來，莫菲帶路，我一直跟在莫菲的後面。

譚小可的墓就在夏啟威的旁邊。原本這樣的安排對於一起凶殺案的受害者和加害者來說，並不合適。可譚小可已經沒有親人了。莫菲出面，料理了她的後事。她去找了夏家的父母長談，終於他們也同意了這樣的安排。

「我知道她一定也希望是這樣。」莫菲說，「我從未見過那麼傻的女人。」莫菲哽咽著說，「她就是個傻子。」

我把帶來的花，放在他們兩個人的墓碑前。我雙手合十，默默祈禱，千言萬語，已經無法訴說。

「我去自首了。」我對莫菲說，「我告訴了他們一切。」

莫菲有些吃驚地抬起頭望了我一眼，「你是說石老師的事？」

我搖搖頭，「不是，是我媽的事。我不想再有任何祕密了。我已經是個怪物了。想要再次變回人，就要先說出所有的祕密。

「我告訴了警察，其實那天我看到了夏啟威跌跌撞撞地從我家跑了出來。後來，我提著菜進了屋，看見我媽躺在床上一動不動。我等了一會，然後走過去，用手指輕輕碰了一下她。她卻又突然微微動了一下，喉嚨翻滾，像是要咳嗽出來一樣。我就抓起了旁邊的枕頭，蓋住了她的頭……然後我按照原計畫，去了石老師的家裡……」（五三）

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