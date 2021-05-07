確實，女兒在一年之間已能夠自覺練琴，既是為了能過嚴母這一關，也是考級和演奏會在即，不想上台丟臉。芷晴願意相信莉莉邁入了一個自我規律的階段，不需要媽媽督促把關，可以逐漸鬆綁了。

同樣是八、九歲的孩子，廖秋盈的女兒吉吉，怎麼就那麼不自覺呢？

中文課在廖秋盈家離客廳最遠的書房裡進行。房間很寬敞，由一只又寬又高的書櫥隔成兩半，一面有長書桌、檔案櫃，兩扇長窗遠眺中央公園 大草坪的一角。另一面有一張坐臥兩用長沙發、音響櫥櫃、咖啡桌，是小憩和聽音樂的角落。書櫥上滿是音樂方面的圖書。牆上掛著一幅寫意肖像畫，一個長髮女人在彈鋼琴，頎長頸項盈白似一隻大鵝。這分明是廖秋盈的書房。

吉吉除了鼻樑上雀斑點點，並不怎麼像媽媽。她圓滾敦實，鬈髮蓬亂，矮矮的身量穿五顏六色寬大恤衫、肥褲子，襪子也不配對。芷晴心裡笑嘆，廖秋盈忙到沒時間打點女兒啊！

但吉吉不失活潑慧黠，愛說會笑。雖然吉吉的爸爸是不懂漢語的土生華人 ，但她隨媽媽說母語，能聽懂簡單的日常語句。頭幾周上課，芷晴教她剪紙、做中國結，提高對漢文化的興趣。吉吉喜歡手工藝，畫圖著色全盤接受，對一些象形漢字的演化也直喊酷，興味盎然。可是一旦進入學習正題──拼音練習和句型結構──就開始走神，先是眼光游離，接著要上廁所、去廚房喝水，動輒打斷教學，扯起不相干的話題來。

芷晴算過，吉吉的注意力不超過半小時，半小時後立刻開小差。她不當這堂課是「學校」，面對「密斯晴」也不拘謹，直率插嘴，想離開就立刻央求允許，不管芷晴正賣力講解什麼重點。芷晴按捺不爽跟孩子周旋，希望找到突破口，但課業進度總不達標，益發落後。

學到第二個月，隨堂測驗拼音，吉吉讀得荒腔走板，不知所云，也滿不在乎。回家作業做得七零八落，沒興趣的就留白。

芷晴很挫折。自己好不容易跟法拉盛中文學校的老師借材料、取經，怎麼別的華人子女坐得住三小時，一周可以塞進十五個生詞，吉吉卻如此頑冥不靈？其實她最在意的，是無法交代廖秋盈「易子而教」的託付。

更令她揪心的是，莉莉在家的練琴也開始走樣了。自從自己慢慢放手之後，女兒彈琴多了一分鬆快適意，少了一分嚴肅正經；多了一分自得其樂，少了一分準確求好的張力。過去叫她一首曲子練七遍，她現在只肯練三遍，還說是廖老師教的──「好好練三遍，比隨便練七遍更有效果。」

芷晴不喜歡女兒用廖秋盈當擋箭牌，好像在挑戰母親其實不懂音樂。她更敏感地猜測，會不會女兒跟老師私下報告媽媽在家的高壓管教？

有時芷晴老聽到琴聲出錯，直覺女兒在偷懶打混，雜音聒噪著她的耳鼓，忍不住衝上前去糾正她的指法，命令她用節拍器重練。最後孩子氣急敗壞，拒絕再彈。她認定廖秋盈的教育理念已經傳染給莉莉，助長她叛逆母親管教。這樣下去，可不是把她乖巧順從的莉莉，變成一個頑冥又自我中心的吉吉？

此刻地鐵 轉向，車輪與鐵軌摩擦出刺耳的金屬銳叫聲，一下子把芷晴拉回現實。莉莉沐浴在從車窗灑入的融融暖陽下，幼細的頭髮閃亮如絲絲金鉑，芷晴不由得輕柔撫摸，內心仍糾結著。她想放棄易子而教的安排，卻不願對廖秋盈承認，自己無法對女兒完全放手，更不肯被區區一個搗亂的吉吉打敗。況且，鋼琴課真的很貴，她捨不得這個學費互抵的附加價值。她覺得自己攪入一筆糊塗帳，怎麼都算不清，看似撿了便宜。卻又倒貼更多。

她甩甩頭，順手從大口袋拿出中文教材，複習今天的課程。總是在地鐵穿越的旅程裡，她逐漸轉變身分，從郊區一個灰撲撲的家庭主婦，化身為一個都會上等階級的家庭老師。她從對面乘客的視角迴向自身，看到搭配著連衣裙長筒馬靴、手執簿本的自己，在車廂中一身短打的移民打工族裡，優越如白領麗人。

母女兩人在時代廣場站內熟練地轉一號車北向，須臾到了七十二街、出了站沿著中央公園走一個街口，來到廖秋盈的公寓樓。門衛眼熟，逗著害羞的莉莉叫「小貝多芬」，打過招呼後，搭電梯直上樓來。

照例是廖秋盈來開門。她一邊欠身讓客，一邊扭頭朝內輕喊：「甜心，別說了，去書房準備上中文吧！」只見吉吉慍怒著從沙發上站起，低頭轉身走開，步伐踩得砰砰響。（二）

➤➤➤易子而教（一）