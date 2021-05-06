朱麗葉‧雪娥‧朱說：這個你別擔心，咱們做的，就是西人做不到的。實在不符合規矩，咱們也可以適當調整各種數字。

郁歡說：那能行嗎？收入不能改的，要與稅表 一致。

雪娥說：姊姊呀，咱們是銀行，又不是政府。

雪娥這樣說，有些苦口婆心的意思，口氣中有一絲豪邁的親暱。郁歡感到了女俠的豪爽仗義，膽子立刻壯起來。兩個人約好第二天見面，郁歡不上班，在家等。

第二天郁歡醒得早，將劉翔和小武打發走了，就開始收拾房間、洗地板，特地用了清洗液，洗得滿室檸檬清香。茶几擦得發亮，沙發也換了衣裳。

從九點等到十點，朱麗葉沒有動靜。到了十點半，郁歡有點沉不住氣，就給雪娥打電話，雪娥說正在路上，堵車，寸步難行。二十號公路口封了，她只好拐回去，讓郁歡耐心等。

郁歡就耐心等，等到一朵朵烏雲散了，陽光照進房間。郁歡將房子又檢查一遍，坐一會兒、站一會兒，想到如果貸款 不行，也不知日後怎麼生存，心中一團亂麻。

快到十二點，樓下終於傳來了門鈴聲。郁歡伸出的手比搶答還快，先按開門按鈕，然後開了門，站在門前等待。見狹窄的樓梯爬上來一個人，像一個巨大的雪團。

終於爬上來，站在郁歡門前的是一個五短身材的女人，喉嚨裡發出沙啞的嘶嘶聲，一頭蓬鬆的頭髮像獅子一樣四散著，圓臉紅紅的，散發著熱氣。

郁歡連忙讓進去，雪娥個子雖然只到郁歡肩膀，步伐卻大，幾步就走到沙發邊，一屁股坐下來，一邊用手作扇子狀，不停地煽。

熱死我了。雪娥喘息著說。

郁歡連忙將果汁遞過來，她一仰脖子就喝到底。（七）

➤➤➤日落（六）