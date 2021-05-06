我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

蟬捕螳螂，黃雀在前（一○）

張幸

賈元龍說：要我說，你還不如把他給幹了，錢都給你。這點屁事也就天知地知、你知我知，你一走再別回來，從此咱倆再不相見。大事化小，小事化了，啥事也沒有了。

韓寶柱問：我幹了他？乍幹？他比我高，比我壯，幹不掉他，反被他幹了呢？

賈元龍說：他再壯，架不住沒防備。晚上把他騙出去，說到我這裡領錢，找個沒人地兒下手……

韓寶柱還是不願意下此狠手，但是賈元龍聲稱：如果你不殺他，那我就會夥同他殺你。二韓當中，韓耀禮粗魯蠻橫、韓寶柱奸猾狡黠，還是覺得先下手為強。他按賈元龍設計的把韓耀禮約出去，暗中把預計殺賈本世的斧子揣起來藏著，半道上趁韓耀禮沒防備動了手。

殺了韓耀禮以後，韓寶柱給賈元龍打了電話。賈元龍開車過來，把屍體運到機井附近，兩個人一起把屍體塞進機井。

因韓耀禮貼身穿的背心印有以前打工工廠的名字，賈元龍怕留線索，把韓耀禮身上的衣服、褲子和鞋全扒下來。

賈元龍連夜把韓耀禮送到火車站，給了兩千元：多的現在沒有，我已經欠了銀行一百多萬的貸款，等我把養雞場賣了再給你……要不然，咱倆一起去公安局自首──反正，動手的不是我。

韓寶柱氣得一咬牙、一跺腳，接過錢上了火車，罵了一路「孫子」。

「全都是受賈元龍指使……」韓寶柱反覆強調。（一○）

➤➤➤蟬捕螳螂，黃雀在前（九）

公安 貸款

上一則

韭菜排排站

下一則

藍梔子

延伸閱讀

蟬捕螳螂，黃雀在前（二）

蟬捕螳螂，黃雀在前（二）
蟬捕螳螂，黃雀在前（一）

蟬捕螳螂，黃雀在前（一）
英相強生被爆冷血發言：寧可屍體堆疊也不封城

英相強生被爆冷血發言：寧可屍體堆疊也不封城
史泰登島海灘出現大量死魚 疑染菌導致

史泰登島海灘出現大量死魚 疑染菌導致

熱門新聞

中國人也是喜歡喝湯的民族。（本報系資料照片）

來一碗湯

2021-05-01 03:02

渣男何其多

2021-05-02 03:02
台南度小月的擔仔麵。（本報系資料照片）

擔擔麵

2021-05-03 03:02
圖╱曾華容

另類的吃法

2021-05-05 02:00
詩人管管因跌倒昏迷，5月1日過世，享壽92歲。(本報資料照片)

詩人管管跌倒昏迷不醒 享壽92歲

2021-05-02 03:37
邱吉爾。（遠流出版社．圖片提供）

亂世中的他們，如何自處

2021-05-02 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世