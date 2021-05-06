蟬捕螳螂，黃雀在前（一○）

賈元龍說：要我說，你還不如把他給幹了，錢都給你。這點屁事也就天知地知、你知我知，你一走再別回來，從此咱倆再不相見。大事化小，小事化了，啥事也沒有了。

韓寶柱問：我幹了他？乍幹？他比我高，比我壯，幹不掉他，反被他幹了呢？

賈元龍說：他再壯，架不住沒防備。晚上把他騙出去，說到我這裡領錢，找個沒人地兒下手……

韓寶柱還是不願意下此狠手，但是賈元龍聲稱：如果你不殺他，那我就會夥同他殺你。二韓當中，韓耀禮粗魯蠻橫、韓寶柱奸猾狡黠，還是覺得先下手為強。他按賈元龍設計的把韓耀禮約出去，暗中把預計殺賈本世的斧子揣起來藏著，半道上趁韓耀禮沒防備動了手。

殺了韓耀禮以後，韓寶柱給賈元龍打了電話。賈元龍開車過來，把屍體運到機井附近，兩個人一起把屍體塞進機井。

因韓耀禮貼身穿的背心印有以前打工工廠的名字，賈元龍怕留線索，把韓耀禮身上的衣服、褲子和鞋全扒下來。

賈元龍連夜把韓耀禮送到火車站，給了兩千元：多的現在沒有，我已經欠了銀行一百多萬的貸款 ，等我把養雞場賣了再給你……要不然，咱倆一起去公安 局自首──反正，動手的不是我。

韓寶柱氣得一咬牙、一跺腳，接過錢上了火車，罵了一路「孫子」。

「全都是受賈元龍指使……」韓寶柱反覆強調。（一○）

➤➤➤蟬捕螳螂，黃雀在前（九）