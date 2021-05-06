以往都是這樣，每次我的身體或者精神，正在經歷著某些不可言說的痛苦時，轟隆聲都會響起。我的靈慢慢地飄起來、飄起來，飄到天花板上，俯瞰下面正在發生的一切。沒關係的，我告訴自己，那個正在受苦的人不是我。我在飛，我在飛啊！

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那天，我接到了夏啟威的電話，他說讓我無論如何都要來一下。我問他出了什麼事。他說譚小可好像察覺到了什麼，她要見我。

我趕過去的時候，卻只見到一個滿手是血的夏啟威。他說：我不是故意的，可她說要去報警，要把以前的事全都說出來。她是這個世界上最喜歡我的人。他哭起來，癱在地上，身體扭曲如爬蟲。這是我最後能為你做的了。他說，我終於，終於不再欠你什麼了。

我一步一步走進裡面的房間。她還沒有死。她靠著牆，手捂著腹部右側的一個傷口。血從那個傷口裡不斷滲出。我走到她的身邊，叫了她一聲「姊姊」。她的臉越來越蒼白，死魚一樣失神的眼睛一直盯著我。她喘著粗氣，用最後的力氣對我說：我永永遠遠都不會原諒你，是你把我們三個人都毀了。

她身下的血在不斷擴大。我在她的身旁坐下，握住她的手，直到那隻手失去了溫度。

那是我們三個人度過的最後一夜，他在拂曉的晨光裡，抱著她的身體跳了樓。我如喪屍一般，從那棟樓裡出來，不知走了多久，才看到一個行人。我向他說出「快報警」三個字後，就暈厥了過去。

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「我現在終於明白，你為什麼不喜歡和我說話了。」我對莫菲說。她正開著車，載著我去紫來山的陵園，給譚小可和夏啟威掃墓。（五二）

➤➤➤娓娓（五一）