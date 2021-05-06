薛慧瑩／圖

又是周末上鋼琴課的時間。一大早鄒芷晴跟女兒穿戴整齊，由丈夫開車送到法拉盛 地鐵站。芷晴背著兩只大提袋，催著女兒趕入月台內正要啟動的七號車。片刻，晃動的列車從地底爬升到高架鐵道上，凌駕於地面低矮的房舍，緩緩行進。

周末的慢車每站停，乘客可以清楚望見鐵道兩側的景致。三月的早晨，陽光明亮晴暖，有春回大地的跡象，鐵道下方光禿禿的樹木朝天伸展秀美的枝椏。列車從商業樓區，切過交織著民宅、公園、墳場、高速公路、鐵道的皇后區，「吭哧吭哧」地往曼哈頓 的天際線駛去。

要不是帶女兒學鋼琴，芷晴很少往城裡走。一年半前，她經人輾轉推薦，尋到名師廖秋盈，帶著莉莉登門求教。之前莉莉在法拉盛音樂教室上團體班，價錢平廉，孩子像玩兒似的忙碌熱鬧，但進步緩慢。芷晴認為女兒有音樂天分，雖然廖老師收費高，但如果能為她打好基礎，就值得了。芷晴當家庭主婦，買菜習於撿便宜，但在教育上還是深有遠見的，她願意投資。

聽說廖秋盈是台灣一個音樂世家的千金，十幾歲就因為資賦優異來美國 深造，二十歲出頭，入圍了什麼國際大賽，經歷短暫的演奏家生涯，婚後退隱選擇了教學。除了在曼哈頓的音樂學院任教，她也在家傳授弟子，造就出不少出色的學生。傳聞她很挑學生，更挑家長。芷晴頗忐忑，內心浮起一個精幹冷傲的中年菁英形象。但初次見面，她驚訝地發現廖秋盈幾乎跟自己同齡──她也有個女兒，跟莉莉一般大。

廖秋盈白皙修長，腦後一個鬆髻，舉手投足間有一股英氣；眼神和藹堅定，笑起來眉目飛揚，雀斑微紅，齒如編貝。她傾頭聆聽莉莉彈奏，立刻著手調整她的坐姿和手肘的位置，糾正指法，又讓她唱譜分辨節奏，扎扎實實上了半堂課。這是一個好耐性又能發現問題的老師。芷晴十分滿意，免費的半堂課比一年的團體課收穫還多。

此後，周末芷晴送女兒來廖秋盈家學琴，但她並不離開，而是默默坐在客廳一角，仔細抄錄老師在課上的一切指示，回家後立刻讓女兒按照筆記複習彈練。幸好莉莉聽話，配合母親的高壓認真，大半年後琴藝明顯上升了一個檔次，指法、視譜、節奏、樂感都有板有眼。

有一天上完課，廖秋盈突然轉身問芷晴，願不願意教她女兒學中文──何不就在莉莉上琴課的周末時段，兩個做母親的易子而教？「都說自己的孩子特別難教，」廖秋盈解釋，「我看莉莉，就覺得你能教好我家的吉吉。」

芷晴驚訝極了，廖秋盈怎麼曉得自己是中文主修？當年來美國讀博士，還沒寫論文就結婚生子。做了母親後，慢慢丟下了學術，再也拾不起曾經的鴻鵠壯志。但現在要她教一個小毛孩中文，絕對綽綽有餘。慢著，學鋼琴比學中文鐘點費可昂貴多了，怎能平等交換？她提出微弱抗議，但廖秋盈堅持兩造學費互相抵銷，教學雙軌進行。這份誠懇與信賴令芷晴受寵若驚，恭敬不如從命。

回家後芷晴仍有一件事耿耿於懷。如果做媽媽的無法旁聽琴課，勤做筆記，女兒學琴必定會受影響。能放心莉莉自己上課嗎？她記得住老師所有的指示嗎？

向來芷晴在家盯著女兒練琴，是以量取勝、勤能補拙。早上上學前抓時間讓女兒練指法，下午放學回來再練樂曲，往往彈罷，兩小時過去了。孩子喊累要求休息，母親的臉陰起來，只好順從乖乖練。草率應付也逃不過法眼，每天下午三、四點間，鄰居們總聽到芷晴大著嗓門指令，琴聲縷縷不絕。久而久之，練琴成為家中頭等大事，沒練完琴，不能玩、不能上電腦、不能去鄰居小友家串門，甚至不能睡覺。

假日全家一早去野外走走，回家晚了還要補練。撒賴也不行，芷晴氣起來會摔碗，一套心愛的青瓷小碟摔破了好幾只。做父親的露出不忍神色，然而看到妻子不妥協的眼神，只好默默讓步。

芷晴打電話詢問廖秋盈，是否可以將琴課全程錄音，卻碰了個軟釘子。廖秋盈語氣溫軟，卻直擊核心。她說學音樂是培養孩子的興趣，最好讓她積極自主，父母不要盯著、防著，高壓管制；也因此她想跟芷晴易子而教──教自己的孩子恐怕太過求全，反而毀了學習的樂趣。

最後她意味深長地說：「莉莉的媽媽，從長遠看，你也可以放手了唷！」芷晴只好囁嚅答應。（一）