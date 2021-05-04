兩個人平日都是不管錢的，有錢就存一點，沒錢就只管吃喝，圖的是一個省心。如今大事來了，這兩個夏天只管唱歌的鳥兒，突然手忙腳亂起來。本來這個店是東挪西借幹起來的，前兩年的錢都還外債，後幾年買了房子，如今手頭也沒什麼。

兩個人算到半夜，自認是提不起這個重擔的。狄先生說給他們貸一些個人款，郁歡本以為是借錢給他們。劉翔解釋說並不是，只是在銀行借貸中他擔一部分，利息更高。郁歡想，原來是披一張羊皮。

兩個人再仔細算，如果他們買了這棟樓，再還高利貸，每個月吃飯也緊張。店裡本來就是工作十五小時，很難讓一個人出去打工，外快也賺不到。

劉翔一向散淡，最怕壓力，先表明態度說：我不想給自己找一個鍋背上。

郁歡說：不背怎麼辦？如果店關門，豈不是血本無歸。

劉翔說：那怎麼辦？

郁歡咬咬牙說：抵押房子，抵押了這個房子，去買那個房子。

郁歡的房子很小，本來是舊房改建，解決低收入 家庭的房子。當時政府有補貼，就是第一次買房的人，一次性補貼五年的物業費。郁歡看好這房子，離店近，價格不貴，笑言說醜妻近地家中寶。

他們本能地給自己的生活留一點餘地，盡量把自己放在安全的地方。這兩個人都有某種不入世的清高，對錢的態度不夠積極。

人生是苦，劉翔說，不必再給自己更多的苦。

但現在苦來了，只能承受。

第一想到的是去銀行。到了銀行說明情況，愛麗絲女士聽說要房屋抵押貸款 ，說沒問題。劉翔問能貸多少，愛麗絲說大概五萬。（五）

➤➤➤日落（四）