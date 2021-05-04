我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3247萬人確診 已施打2.4億劑疫苗

蓋茲夫婦早已分居？她稱「出現無法挽回的破裂」

日落（五）

陸蔚青

兩個人平日都是不管錢的，有錢就存一點，沒錢就只管吃喝，圖的是一個省心。如今大事來了，這兩個夏天只管唱歌的鳥兒，突然手忙腳亂起來。本來這個店是東挪西借幹起來的，前兩年的錢都還外債，後幾年買了房子，如今手頭也沒什麼。

兩個人算到半夜，自認是提不起這個重擔的。狄先生說給他們貸一些個人款，郁歡本以為是借錢給他們。劉翔解釋說並不是，只是在銀行借貸中他擔一部分，利息更高。郁歡想，原來是披一張羊皮。

兩個人再仔細算，如果他們買了這棟樓，再還高利貸，每個月吃飯也緊張。店裡本來就是工作十五小時，很難讓一個人出去打工，外快也賺不到。

劉翔一向散淡，最怕壓力，先表明態度說：我不想給自己找一個鍋背上。

郁歡說：不背怎麼辦？如果店關門，豈不是血本無歸。

劉翔說：那怎麼辦？

郁歡咬咬牙說：抵押房子，抵押了這個房子，去買那個房子。

郁歡的房子很小，本來是舊房改建，解決低收入家庭的房子。當時政府有補貼，就是第一次買房的人，一次性補貼五年的物業費。郁歡看好這房子，離店近，價格不貴，笑言說醜妻近地家中寶。

他們本能地給自己的生活留一點餘地，盡量把自己放在安全的地方。這兩個人都有某種不入世的清高，對錢的態度不夠積極。

人生是苦，劉翔說，不必再給自己更多的苦。

但現在苦來了，只能承受。

第一想到的是去銀行。到了銀行說明情況，愛麗絲女士聽說要房屋抵押貸款，說沒問題。劉翔問能貸多少，愛麗絲說大概五萬。（五）

➤➤➤日落（四）

低收入 貸款

上一則

《老照片說故事》我的外公外婆

下一則

杭州的雲水繁華

延伸閱讀

誰說科企外流？ 矽谷商業地產 4周交易逾10億

誰說科企外流？ 矽谷商業地產 4周交易逾10億
英女王婚戒藏秘密 僅女王、菲立普親王和「他」知道

英女王婚戒藏秘密 僅女王、菲立普親王和「他」知道
晶片、電池短缺 中國5G手機 下半年喊漲

晶片、電池短缺 中國5G手機 下半年喊漲
小武上學（全文完）

小武上學（全文完）

熱門新聞

中國人也是喜歡喝湯的民族。（本報系資料照片）

來一碗湯

2021-05-01 03:02

談老

2021-04-27 03:00

渣男何其多

2021-05-02 03:02

爸爸回去了

2021-04-30 02:00

前世今生

2021-04-26 03:02
詩人管管因跌倒昏迷，5月1日過世，享壽92歲。(本報資料照片)

詩人管管跌倒昏迷不醒 享壽92歲

2021-05-02 03:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查
群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞

噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞