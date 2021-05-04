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蟬捕螳螂，黃雀在前（八）

張幸

「跟你打了幾十次電話的賈元龍你不認識，韓耀禮一月份就死了，你兩三個月前還見過他，莫非你見了鬼了？」雷霆微笑。小馬在旁邊做筆錄，似乎有點明白雷霆的審訊思路了。

韓寶柱的頭低下去。

6 賈元龍

DNA結果擺在韓寶柱面前後，他支支吾吾地招供了。

韓寶柱和同村的韓耀禮與賈元龍是在網路上認識的。賈元龍在一個社交平台，聲稱想花十萬元聘人幫他做大事。兩人一起去到賈元龍所在的上河縣，住在一個小旅館，準備聽從賈元龍的指揮調遣。

見面詳談後才知道，要做的大事是殺掉賈元龍同村的賈本世。兩人本不想幹，禁不住十萬元的誘惑，還是答應了。說好了完事後，一人淨得五萬元報酬，「執行任務」期間，所有開銷都由賈元龍支付。

兩人開始跟蹤賈本世。沒想到賈本世人很機靈，日常活動不規律，出門常常跟自己店裡的夥計同行，並且多以車代步，走的都是通衢大道。後來，賈本世似乎發現有人跟蹤，有所警惕，開車忽快忽慢，故意不打燈轉彎，「執行任務」的難度越來越大。

他們找來雷管想炸賈本世的車。一天晚上，趁賈本世和夥計下車吃飯，把雷管綁在他車下，爆炸雖然成功，時間卻沒對上，只把車炸壞，賈本世人安然無恙。這反而更激起賈本世的疑心，從那以後，賈本世愈發神出鬼沒，蹤影難覓。

兩人在上河縣的時間越來越久，錢越花越多。韓耀禮隔三差五就會找雇主賈元龍索要「經費」，賈元龍只能如數支付。（八）

➤➤➤蟬捕螳螂，黃雀在前（七）

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