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蓋茲夫婦早已分居？她稱「出現無法挽回的破裂」

娓娓（五○）

桑文鶴

他用這個來威脅她，如果不給他錢，他就會把這些照片發到網上，大不了來一個魚死網破、玉石俱焚。

所以，你殺了石老師？我問他。

是的。藍彩恩把他約出來，然後我動的手。

雖然早有預料，可我還是被他親口說出的這句話驚住了。我從頭到腳，如遭雷擊。

小可，我不是沒有想過要逃離這種狀態，可是，我做不到。我是個罪人，我欠下的，是永遠也還不清的債。

那你為什麼還要和我在一起？

因為我喜歡你。因為我想過正常人的生活。但是，現在是再也不可能了。

藍彩恩呢？她一直和你在一起嗎？你們就打算一直這樣躲著？

他突然沉默了。然後他走過來，給了我一個擁抱。他說：小可，我是真的喜歡你的。你要好好的。你值得這個世界上最好的一切。

然後，他鬆開了我，朝另一個房間走去。

我在他的話裡微微出神，等我反應過來去追他，也不過短短五秒鐘的時間。可我看到的，僅僅是一個一閃而過的影子。他的懷裡抱著一個像是睡著了的女人，兩個人從沒有封閉的窗口邊滑了下去。

然後，我聽到了那聲鈍響。

我在那個聲響裡，失去了意識。

「這就是我知道的一切。這就是我的故事。」我有了一種如釋重負後的清醒之感。我終於對著王晝說出了一切。

他走過來，手按住了我的肩頭。

「謝謝你，謝謝你如此信任我。謝謝你告訴了我你的故事。」他的口氣冷靜裡有著一絲熱切，像是期待已久的事情終於要發生了一樣。（五○）

➤➤➤娓娓（四九）

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