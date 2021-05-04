後來終於看見路邊有一家小店，K說應該就是以前那家咖啡 雜貨店。鄉下園坵邊緣總有一兩家這樣的店，賣點吃的，也賣鹽米油糖，早上也賣點蔬菜、水果，甚至豬肉、魚肉。麵與咖啡自家經營，菜果肉則是種菜、肉販、魚販寄賣。以前是家族生意，但小孩長大就不願待在鄉下，所以只剩下老人家。

K說那家是他們一個姓宋的同學家開的。N也記得那位姓宋的同學，說：可能他跟你比較好吧，他小學時還好，初中時就很跩了。也不知在跩什麼，一天到晚說令背伓宋，故鄉有些人就是這樣，哪天寫篇〈故林外史〉調侃這些人。

後來N果然寫了篇純屬虛構的小說 〈故林名士七閒人〉，不知道宋同學有沒有輾轉讀到，有沒有讀了又在叫說「令背伓宋」。

我們在路旁停下來。店裡有一對六十多歲的夫妻，K說是宋的哥哥、嫂嫂，他們應該還認得他。我們分別點了叻沙、咖哩麵、大包、咖啡、咖啡烏等。在等上餐點時，K跟老先生敘舊，我們四處看看，看看店裡賣些什麼喚起舊時記憶的東西。

我看到牆上掛了一個燻得黑黑的畫框，寫著草書體的「再萊」二字，下面是印刷體的CHOP CHAI LOY。那是于右任的字嗎？我問M。M在中文系教書，也開一門書法課，對書法頗有研究。是于右任體沒錯，是不是于右任寫的，就不知道了。

N在擺水果的桌上看到墊在下面的舊報紙，挪開芒果一看，上面居然是他自己的照片。照片跟標題的字都很大：「旅台馬華作家返鄉領獎．經典不缺席，沒有再燒芭」。N說他自己都沒看過那篇訪談報導，於是跟店家要了那張報紙，說上面有他朋友的新聞，要拿給朋友看。於是M與我就讀起那張被太陽照得泛黃的舊報紙。

那年M跟N一同回來參加《南方早報》辦的金花文學獎頒獎典禮。金花獎是當年馬華文學的重要獎項，獎名「金花」，是為了紀念五十年代末馬來亞剛獨立時，南來詩人白弋主編的一部詩文集《金花集》的書名。文集收入郁達夫的舊詩，薜洛、申青等人的純馬來亞化新詩及散文，方天、苗秀的小說，可以說代表了一個新興文學的開端。多年以後，研究馬華文學的人偶然發現馬英文學也有一部叫《金花集》（Bunga Emas）的文集。可見金花在馬來西亞文學史之重要。

M說當年N獲得金花文學大獎，報館派了個跑文教的女記者訪問N，那時他也在場。他記得N說華人 不需要文學，華人作家離開小鎮、離開馬來西亞之後，才認真看待文學這回事，才知道馬華文學跟自己有切身關係。

年輕的女記者，M記得她叫凱倫，顯然不同意N的看法，說她沒讀過N的小說，但是讀過N寫的那篇〈經典缺席〉，覺得N對馬華文學定下的標準像沙巴的京那峇魯山那樣高，很不公平。她顯然是沙巴人。

「那妳能不能列出，妳離開馬來西亞前，必讀的十本馬華文學書？」M記得N這樣問年輕的女記者凱倫。於是我們湊過頭去看那張舊報紙，看看究竟是哪十本經典之作。結果一本「經典不缺席」的經典也沒有看到。可能女記者太年輕，沒讀過幾本馬華文學書吧！

N說他早就忘了自己說過什麼。幾百年前的事，誰會記得啊？他說。

我說：怎麼這裡也有個女記者？跟我的短篇〈壁虎〉一樣。

M在再萊號店裡角落的櫃子上，看到幾瓶野蜂蜜，瓶身貼了張紙條，說明是山裡的阿沙族採集的。K說他小學時常來宋同學家玩，有一回看見一個原住民從山裡出來，帶了蜂蜜等山產來交換日常生活用品。他頭部上方跟著一群野蜂在盤旋，跟在他身邊的小孩，則是肩膀上站了一隻老鷹，令K他們很是羨慕。

許多年後，K到台灣讀大學，暑假沒錢回家，留在台北打工讀書。有一年夏天颱風來，連續下了幾天的雨，沒去打工，在宿舍讀賈西亞．馬奎斯的《百年孤寂》，讀到每年三月來到馬康多村的麥魁迪，那個胖胖的、滿臉鬍髭的吉卜賽江湖郎中，K就會想起那對從深山裡帶著蜜蜂與老鷹來的阿沙族父子。他們說著他無法理解的語言，一種跟馬來話很不像的話，帶著各種雨林裡的植物與動物，來交換店裡的貨物。

K記得有一次他們帶來的是一顆像餐桌那麼大的香菇、一隻小鱷魚，還有一條兩呎多長的馬陸。馬陸是原住民小孩的寵物，拿在手上把玩。

那幾瓶野蜂蜜似乎表示這幾十年來，山裡的原住民父子依然出來跟再萊號交易，不知他們現在長什麼樣子呢，不知山裡頭還有什麼新奇的東西。不知道他們是不是還是他們，還是兒子代替了父親，帶自己的兒子到小鎮來交易。

N把舊報紙摺好收進背包。餐點來了，果然有故鄉的味道。我們很快就吃完了。

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我們又在路上了。K說他記得N的老家膠林就在前面某一條小岔路拐進去，但是赴台念書後，幾十年沒來了，只能憑記憶。N的故居的膠園──還是膠園的故居──到底是故居還是膠園？到底哪裡才是故居，N自己沒說，我們也沒問。

我們在尋找進入N家故園的路口時，N陷入沉思中。K繼續開了幾公里，還是沒有看到岔路。N沒有說話，似乎已經睡著了。

K繼續往前。開著、開著，棕櫚樹不見了，天空一片熱熱的湛藍。對面偶爾開來一輛羅里，車開過後捲起黃沙。（中）

➤➤➤返鄉記（上）