那時郁歡正在聽宗薩仁波切講因緣，要把每一次見面看成最後一面。郁歡想，自從來到加拿大 ，見過的人有些還來往過、一起歡聚過，如今都各奔東西了，說不見就不見了，人生真是如萍似水。離鄉的人只要離開家鄉，漂到哪裡都是漂萍了。

周日李娟來，先是笑，笑夠了，把嘴一撇說：那天吃完飯大家還閒聊，到要睡了，我還以為他們兩個有一個睡在客廳，沒想到兩個人都進了臥房。門就關上，再沒開過。

郁歡也笑，不知為什麼，腦子裡卻想起孤狼說的李娟只開放上半身。都是孤男寡女，張洪立和李娟住在一個公寓裡，每天面對著，就是弄不到一起，這也是緣分吧！

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到狄先生來找劉翔，那時他的計畫已經完全成熟了。

那是一個夏夜，劉翔打電話給郁歡，說房東 狄先生來過了，要賣房子。當年買店簽房租時，有條款規定，第一買主須是租客 ，如果他們不買，房東才能賣給別人。

郁歡聽了很高興，說好事啊，誰都想當自己的房東。劉翔說價格也好啊，接著說了一個天價。

郁歡嚇了一跳說：就他那個破房子，還賣這個價？

劉翔說：今年租約到期，你若買房子，就接受他的天價。你若不買，他就不再續簽，你就關門，一切歸零。

郁歡這才意識到問題很嚴重，原來是個陷阱。十年前與狄先生去公證租賃合同的情景恍然如昨天，怎麼就這樣了呢？郁歡有些鬱悶，問劉翔：你怎麼答覆？劉翔說，考慮一下。

晚上劉翔回到家，兩個人也不睡覺，將家中的銀行戶頭都翻出來，清算了一下。（四）