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每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

娓娓（四九）

桑文鶴

躲進房子一側的夏啟威看清楚了那個男人的樣子，他就是學校初中部的數學教研組組長石峻坤。

少年夏啟威的世界從那一刻開始崩塌了。有熊熊烈火開始燃燒。然後他發現自己不知道什麼時候進了屋，面對著那個藍彩恩叫她媽媽的女人。他已經不記得自己到底說了什麼，可那個女人突然尖叫起來，還撲過來給了他幾個耳光。他的耳朵嗡嗡作響，頭也嗡嗡作響。整個世界變成了慢動作。每一幀、每一格，都那麼驚心動魄。

他使出全身的力氣，掐住了她的脖子，把她按倒在大床上。

從那間屋子裡逃出來的時候，他還是不敢確定那個女人是否真的死了。他一直覺得那天的經歷都是一場光怪陸離的幻覺。是他青春年少通往成熟大人路上一條結滿惡果的毒藤。

他告訴自己，一定要砍斷那條藤，忘了一切。他覺得自己做得一直不錯，直到大一的時候，他收到了家中轉來的，藍彩恩的來信。那信很短，開篇就是：夏啟威，謝謝你幫我殺了我的媽媽。

他差一點癱倒在地上。他明白，那是真實發生過的事，不是幻覺。

石老師的入獄和藍彩恩沒有關係。藍彩恩不是他第一個嘗試的對象，也不是他第一個得手的對象。他在監獄裡待了十年，可他一出獄，就四處打聽藍彩恩的消息。已經是網路時代了，他幾乎沒有花費多少時間和金錢，就又再次出現在藍彩恩的身邊。

他對已經成年的藍彩恩沒有興趣，他只想要錢。他說自己家裡還有一部柯達相機，當年被他小心藏了起來，並沒有被警察搜走。他說那部相機裡還存著一些不見天日的照片。（四九）

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