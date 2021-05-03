龔萬輝／圖

在這濱旁／懷念著／那塊／已經完全離棄的土地

──Latiff Mohidin

小說 不都是真真假假。

──黃錦樹

後來我才知道，那個港都細雨的晚上，N在我車上所敘述的魯鎮午後發生的事，竟來自他自己的小說， 那篇小說就叫〈返鄉記〉。

去年寒假開始不久，我們三人約好從北方島嶼向西南旅行，繞道S城造訪N的家鄉。我們先從台北搭乘飛機到南方的島嶼國家。南方島國與我們的半島故鄉之間，有一座長堤 ，那是英國殖民政府在1920年代初建造的。約二十年後，太平洋戰爭爆發，日軍從馬來半島東海岸登陸，騎著腳踏車南下，穿過被撤離的英國人炸損的星柔長堤，占領了島嶼。島上的南來文人如郁達夫、巴人、胡愈之等紛紛向南國以南奔竄。

多年以後，年輕的N高中快要畢業時，以郁達夫的失蹤為題材，寫了一篇推埋小說，做為學做小說的開端。小說〈Y的失蹤〉後來參加台灣《推理雜誌》辦的世界華文推理小說徵文比賽獲得安慰獎，可謂一鳴驚人。翌年他來台念台大中文系時剛好領獎，幾千元新台幣多少補貼一點學雜費。

第二天早上陽光燦爛，我們三人包了一輛專跑外坡的計程車，從車站開過長堤，經過兩個國家的海關，抵達半島南方邊城的轉運站，搭上一位馬來大叔的長途德士。我們打算先到N的家鄉魯鎮，在那裡逗留幾天，然後再一路向北，各奔前程。

赤道無風帶的天氣濕熱，車上的冷氣不怎麼冷，上車不久，我就處於半睡半醒之間，三人有一句沒一句地閒聊著。醒來的時候再跟司機講幾句話，怕他開到無聊睡著了。約兩個小時後就到了魯鎮，馬來大叔帶我們到K幫我們預訂的B民宿。B，是BONSAI的簡寫，那間芒果路上的民宿果然擺滿了盆栽，還有一些紅毛丹樹，當然，司機從大路拐進小路時，我們也看到幾棵芒果樹。

魯鎮是個小鎮，炙熱的午後異常安靜，街道上沒有什麼車，幾隻野貓在路邊窿坑旁跑來跑去。紅色建築物裡的小鎮居民大概都在睡午覺。我們走出房門，時間很多，M說你們不是在編《膠林深處》嗎？不如我們去尋找N故居的膠園吧！我說好啊，小鎮太熱，一直待在住宿的地方睡覺，也不是辦法，總得出門，餓了才可以找東西吃。到膠園深處，說不定還可以看到大象遺骸、撿到象牙什麼的，或找到馬共基地遺址。那當然是說笑。

K開車來接我們。在等K的時候，M問道，魯鎮以前有大象嗎？我說，根據《馬來紀年》，1511年7月，葡萄牙水軍攻打麻剌加，與末代蘇丹馬穆沙的守軍交戰。彼時水師提督洪大亞及他的兄弟們早已過世多年，麻剌加無能人策士，敦慕太希已被處死。在葡人海軍重砲猛攻之下，皇宮成為廢墟。首戰果然即終戰，敦慕太希臨死前就已預言。麻剌加的馬來軍團敗走，蘇丹、王子及大臣匆匆躍上象背，往森林山路奔去，沒有回頭。三天三夜之後，他們穿過森林，來到一小村落，疲乏的群象不願往前了，人類渺小的力量當然拉不動躺在地上裝死的大象。蘇丹馬穆沙一夥軍民只好就在村裡住下，聚居的地方就叫「甘榜尬吒」，也就是大象村。

十八世紀後，小村變成小鎮，尬吒變成故林，意即王朝後人思念故國麻剌加之林，簡稱L鎮，。而久之，村民就把L鎮叫成魯鎮了。彼時距離大象在村子裝死，已有兩百年之久。

K開車來接我們。K跟N一樣是魯鎮人，曾祖父那一代就南來了，族人世代都在魯鎮定居。日本人投降後，父親那一輩才有人離鄉到吉隆坡、馬六甲或東渡婆羅洲謀生。K家在鎮上的街上有間店屋，租給人當辦事處，自己在樓上開了間專出文學書的出版社，也是魯鎮許多年來唯一的華文出版社。小鎮很久沒有書店 了，最後一間書店在某一屆全國大選那年關閉；那年民聯沒選上，書店也關了門。

書店關門，出版社出了書沒有書店可以銷售，就堆在社裡，只能做郵購。K又沒阿里巴巴的本事，於是出的書就像雜草般慢慢蠶食空間，漸漸的所有空間都被一包又一包的書占據。後來出版社就變成倉庫，等到沒地方轉身時，庫存的書就當廢紙賣掉，像除草一樣，拆下出版社的招牌，辦起私人家教班。收入當然遠比賣書好。

K跟N都是魯鎮唯一的華文中學的畢業生，小學也是同學，一起玩彈珠、打架抓魚長大。念中學時一起編校刊，留台後也念同一所大學，一起編《大馬青年》，曾經搞了個「馬哈迪時代的華人文化」專號。N就是那時開始關注馬華文學的。

K畢業後回到馬來西亞，滿腔熱血在魯鎮辦起出版社，社名黃河，因為小鎮有一條河水濁黃的小河，黃河出版社只出版馬華文學書。魯鎮的歷史上，從來沒有出版社這樣的行號，更不用說出版馬華文學的出版社，K也算創下大馬華人的不朽紀錄了。

K的車子開在芒果路上，往魯鎮鎮上的大街，開出鎮上，一路上都是棕櫚笆，前方都是大山，沒什麼人家或來車。K說前面應該有一家老店，我們可以在那邊吃點東西。（上）