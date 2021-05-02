我跟著他，撥開橫生的雜草，跨越過時不時冒出地面猙獰的鋼筋，順著沒有扶手的台階一級一級地上去，到了八樓。我的心裡越來越害怕。因為我知道此時的他和我，都沒有了回頭的路。

屋裡的地上有一個髒兮兮的床墊、一個臉盆、一個煤油爐子。天花板露出的鋼筋上掛著他用鐵絲擰成的簡易晾衣架，上面掛著一個看起來破碎如抹布一樣的毛巾。只是，床墊旁邊的角落裡，有一雙粉紅色的女士拖鞋。

我望向他，他讀懂了我眼中的疑惑。他說：是的，藍彩恩也在這裡。但是現在還不是讓你見她的時候，我得先告訴你那個故事。

時間又回到了那個下午，少年夏啟威趴在藍家的窗戶上，雖然是毛玻璃，可他還是能看清楚屋裡有人。一男一女在談話，內容似乎關乎於藍彩恩。

女人說：這個月的錢，你還沒有給夠。

男人說：這個月你只讓她去了我那裡兩次。說好了每月至少四次的。

女人說：她跟我鬧了一通，說你對她太狠，又撓又咬的。她說她以後都不想去了。

男人給了女人一個耳光。婊子，你是在跟我抱怨嗎？你以為光是憑你自己，就可以活得下去？更別提你欠的那些債了。

沒有抱怨，哪敢抱怨啊！女人討好一般地說，多虧了你，她才能夠繼續上學，而且，她每次去，你還幫她補了課，你還說會保證她考上大學。你是我們的恩人呢！

男人把一樣東西交給女人。

這個藥，你要讓她按時吃。她還小，再做流產的話，會導致將來不育的。

女人說好。

男人又說：她人呢？

女人說：我打發她去菜場買菜了。她快回來了。

男人說：我先回去了。她回來了以後跟她說，讓她按時去我家補習。說完男人轉身走出了屋子。（四八）