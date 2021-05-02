她繼續說：「我八歲的時候，母親去世了。我感到自己被推向一個完全不同的世界，我甚至質疑世界的存在。然後我失去了姊姊。幾年後，我的丈夫死於戰場，然後輪到我的情人。」

「你有沒有感覺過生活很殘酷？」我聽了維吉尼亞 的故事之後，再也不想提自己的事情。

「生活只是一連串的事件，沒有所謂的殘酷或不殘酷。逃避生活是不會得到寧靜的。」

「逃避生活是一種戰爭，不是嗎？這是自我否定，也就是對自己的暴力行為。也許大家並沒有在追求和平。他們好像在追尋痛苦，誤以為痛苦是快樂。」

「親愛的，不相信戰爭的價值，怎麼會打仗呢？假如人們不是以為其他東西比和平更好，怎麼會放棄和平呢？」

「要迷失很容易，不是嗎？」

「世界就是失物招領處。人生就是發現失物丟在外面，招領處卻在心裡。」她笑了。「你一旦回到自己身邊，就會發現失去的只是自己的影子。這個影子不快樂，因為它一直想抓住不可能抓住，也不需要抓住的東西。你卻是完好無損的，因為所有的過去都只是影子而已。」

「像你一樣完好無損。」我望著維吉尼亞，覺得她完美至極。

太陽下山了，金色的光芒灑落在窗戶上。一陣涼風吹進來。我們可以聽到樹葉的沙沙聲、聞到花園裡的花香，就連茶館老闆的口哨聲，都像是乘風而來的。

「我想對每個瞬間說『留下』，但它其實從來就沒有來，也沒有去。只是一直在這裡，和我一起看著萬變的世界飄過。」維吉尼亞說。

多年來，在崩潰之前，我一直靠著那些我渴望「留下」的瞬間支撐著自己。現在，我終於明白，「留下」不是對時間的命令或哀求，也不是感嘆悼念時間的流逝，而是對當下所有事物的珍惜和品嘗。就像我和維吉尼亞正在做的事情。（全文完）