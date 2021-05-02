阿普航空／圖

三樓住的是一家黑人 ，單身母親，六個小孩。雖然小孩多，她看起來還年輕，有一張光潔的臉，側影很像非洲木雕，有清晰的後腦線條和尖下巴。郁歡就叫她黑美人。

黑美人家中常有男人進出，卻不知道哪個是正牌男友。郁歡仔細觀察，發現有一個貌似憨厚的男人，每次來，只給小三和小四買冰棍，其他孩子圍觀，判定是他們的父親。有一天來了一個小黑人，是康大的博士生，見到黑美人熱情擁抱，向郁歡介紹說，在牙買加的時候，他們是大學預科同學。郁歡才知道黑美人也曾受過教育。

黑美人不工作，靠孩子的牛奶金生活，卻不給孩子們買什麼，每晚給自己買一瓶德國啤酒。

有一天劉翔看到酋長兒子給黑妹妹買食物，兩個人走在台階上分享一袋薯片，你一口、我一口，很溫馨。

孤狼也經常來店裡聊天，他是義大利 人，有兩隻貓頭鷹一樣的圓眼睛，方嘴，牙齒大而堅固。每次看到他的牙齒，郁歡就會想到瑤琳仙境的鐘乳岩，當然是比較光滑的那一種。

孤狼本名杰克，孤狼是他給自己起的名字。他曾在北京工作多年，說一口流利的中文，對中國 人格外有好感，也喜歡把自己的生活盡量與中國人聯繫在一起。他就住在紐曼街上，原來與秦叔寶也很熟，但來得不多，孤狼認為秦叔寶是一個沉默無趣的人。劉翔來了之後，孤狼來得多起來，原來孤狼喜歡聽段子。

這天劉翔和孤狼正在聊天，黑美人的三個男人之一來了，劉翔就想起郭春海的故事，說一個女人有三個男友，一個姓高、一個姓李、一個姓鄭。後來生了小孩子，卻不知道是誰的，只好取名郭春海。孤狼不懂。劉翔說郭是取姓中一個部首、春是三人同日、海當然是每人一點。

孤狼聽明白後，忍不住撫掌，笑得打跌。孤狼認為中文是一種絕妙而神祕的語言，因為語言，他想到種族，他認為中國人是十分有趣的，有著其他民族所不了解的幽默。但對於許多事情，他從一個義大利人的角度，著實是難以理解。

比如說吧，那時候劉翔的小店已經開了年餘，終於捋順了與公司和顧客的關係，想到小武這一年多疏於管理，也疏於陪伴，郁歡想周日請一個人幫忙，於是李娟就來到劉翔的小店。

自從李娟來到小店，孤狼就開始了他的愛情。他每周日都來找李娟，兩個人在小店裡談天說地。劉翔開始並不知道，一直到有一天孤狼來找劉翔，問中國女人是怎麼回事，為什麼只允許他觸摸上半身？孤狼那神情頗受傷害，劉翔聽了沉默不語，內心卻有些氣憤，對李娟也有不滿。

後來李娟的室友張洪立來，說李娟的婚姻正在危機中。李娟的丈夫是阿拉伯人，在移民中心認識的，很快墜入愛河，並不知道這個白面黑髮的年輕人還有兩個妻子。阿拉伯人是茶壺婚姻，可以有四個妻子。但李娟是中國人，新中國婦女，她不想成為四個杯子中的一個。

張洪立聽到李娟在夜裡哭，打電話都會說：你走開，讓我自己待著。

與其這樣，不如離婚，等什麼呢？張洪立撇撇嘴。

張洪立口中這樣說，自己卻不離婚。張洪立本來在深圳銀行工作，來讀MBA。他太太卻不來，在深圳做生意。有一天從北部來了一個女同學，還特地帶到小店給郁歡認識。

那女同學長得人高馬大，比張洪立高出一頭。中午做的油燜麵，特地給郁歡送了一碗，讓郁歡很感動。張洪立說燒水壺壞了，喝不上熱水，郁歡就把她的水壺送給他，說自己有兩把。

女同學住了一晚就走了，走的時候來跟郁歡告別，郁歡一直把他們送出門外。女同學走了，郁歡心裡莫名難受起來，好像走的是一個再也看不見的人。（三）