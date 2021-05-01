他又低下頭，現在對你說對不起，已經沒有用了。你應該遠離我，最好永永遠遠都把我忘了。他的聲音很小。

我說：夏啟威，我從十四歲遇到你開始，就愛上你了。我已經喪失了愛上別人的能力了。我的直白和坦蕩讓他吃了一驚。

我知道咱們之間沒有可能了。但是，我還是想知道到底發生了什麼。我只需要一個答案。你不能什麼都不解釋，就那樣逃開。你已經對我做過兩次這樣的事，請不要再有第三次。

我的話讓夏啟威的臉色有動容的神情。他像是考慮了很久，才下定決心一樣地說：小可，我可以帶你去一個地方，我會告訴你所有的事。但是你一旦知道了這個故事，就不可能把它忘記。它可能會折磨你，甚至吞噬你。你如果改變主意，現在就可以轉身，離開我這個黑暗的人，回到光明的生活裡。

他話裡的每個字，似乎都在印證著我腦中最壞的猜測。我說：夏啟威，我跟你走。對我而言，唯一讓我忘記這個故事的辦法，就是知道所有的真相。

他帶著我登上了一輛長途汽車 。整整一夜，中巴車翻山越嶺，在月光撫摸下的高速公路上穿梭。天亮的時候，我發現自己來到了一個陌生的小鎮。他說這個地方叫湯鎮，鎮子的後面就是一個國家級的森林公園。很多年前，有幾個不自量力的商人帶著大筆的鈔票，來到湯鎮開發房地產 。他們建起了高層公寓和一個度假村，想要以天然氧吧為噱頭，來賣房子賺錢。可惜趕上了金融風暴 ，資金鏈斷裂，房子成了爛尾樓。又因為產權複雜，規模太大，一直沒有找到人接手。所以這個地方成了一個不折不扣的鬼城。

夏啟威說：我現在就住在這裡，需要錢了，就去鎮上打打零工。（四七）