但這並不重要。精神崩潰之後，生活失去了嚴肅性。我可以嘲笑一些莫名其妙的情況，不會想弄清楚究竟。

「我可以坐這裡嗎？」我問維吉尼亞 。

「當然。喝杯茶吧！」維吉尼亞說。

我又坐了下來。我認為這是我第二次坐在維吉尼亞身邊，但是我不太確定。

「你是怎麼來到這裡的？」她開始與我交談。

「我也不知道。我只想休息一天。也許是你把我帶到了這裡。也許我來這裡，是為了認識你。」

「哈哈！」

「幾個月來，我都沒有和任何人說話。可是我一見到你，就覺得想和你交談。」

「是嗎？」維吉尼亞說：「你想說什麼呢？儘管道來。」

奇怪的是，當她這麼對我說的時候，我馬上覺得不再需要說話了。好像我一直渴望的是接受，而不是理解。我曾經認為接受需要理解，但並非如此。接受就是理解。

「我曾經害怕你會當我是一個奇怪的人。」

「親愛的，你還什麼都沒說呢！我怎麼看你是無關緊要的，重要的是你自己的看法。只有你自己的看法，在左右著你的情感和生活。」

「我明白了。我陷入的每一個狀況，都源於我對自己的探索。」

「是的。」

「但我覺得探索不會就此結束。」

「它只能在開始的地方結束。」

「你是這麼體驗的嗎？」

「是的，儘管我仍在旅途中，還沒走到終點，但我知道方向是正確的。正確的方向就是到達，快樂的開始就是快樂。」

「你什麼時候開始探索的？從哪裡開始？很抱歉，我不僅沒有對你透露關於自己的情況，反而一直在打聽你的私事。」

「無所謂啦！誰在對誰說、說什麼，都不是那麼要緊。人類的經歷雖然如此不同，卻又是如此相似。」（八）