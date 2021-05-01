阿普航空／圖

見到正牌鄰居，是在第二天下午，風已經停了，雪還在下，是碎碎的小雪花。生意照例不好，二月是全年最清淡的月份。

魁北克的冬天，太陽好的日子，格外寒冷。中風 剛好的威廉 來過一次，他拄著冰叉、穿著鞋套，縮著脖子走進來。威廉是荷蘭人，本來是荷蘭鄉下的小夥子，年輕時到斯德哥爾摩闖世界，打零工。有一天幾個小夥伴意外中了獎，他們就去小酒館喝酒，喝得半醉時走到港口，不知道怎麼就上了大輪船，也不知道怎麼，就飄洋過海到了加拿大。

因為生命中的這種偶然，威廉變成了一個中獎主義者，他相信彩票大獎是一定能得到的，也是注定會改變人的命運的。無論是窮是富，他都堅持不懈買彩票，他相信幸運之神一直在等待他。

後來他遇見了灰眼睛尤莉絲，尤莉絲拿走了他的心，也拿走了他的錢。但尤莉絲並沒有走開，而是與威廉保持了三十年良好的婚姻關係，還生了兩個兒子。在遇到尤莉絲之後，威廉保持有節制地購買彩票。

尤莉絲是我的女神。老威廉說。愛情改變一切，她讓我的生活更完整。

老威廉還沒有走，店門突然開了，滾進來幾個灰色的人。他們身材矮小、灰頭土臉，衣服和臉上都是石灰，抹得東一片、西一片，卻生龍活虎。他們進得門來，瞬間四散開去，每個人都拿了好幾樣東西，到櫃檯前付帳。

劉翔這才看到這一夥人是三男一女，都是年輕人。為首的個子矮小，細眉細眼，嘻嘻地笑，對劉翔說，他們是樓上的，昨天剛搬來。又介紹自己是大哥，那幾個人依次是老二、老三，最小的是妹妹。一夥人買了可樂、薯片、巧克力，像來時一樣，一陣風去了。

老威廉搖一搖頭。劉翔不知道他為什麼搖頭，劉翔也不問。

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自從做了魁北克的小店主，郁歡就像變了一個人，用劉翔的話說，很八卦 。郁歡不以為然，她認為在陌生的環境裡，八卦是一種生存本能。在魁北克，尤其要八卦，八卦幫助她與人交往、了解環境，放鬆因陌生而緊張的心情。

她以八卦精神，很快搞清楚昨天發生的一切。樓上的新鄰居是一家印第安人，人口多，可視為一個部落，從北部鄉村來闖世界。長子的名字，含義是「夏天清晨即將消失的霧」，這個名字用中文名字無法概括，郁歡便掐頭去尾，重新命名他叫「夏霧」。

郁歡自認這兩個字保留了長子名字中的精華，與長子眼神中的迷惘和不知所措也很般配。他們在一個採石場工作，無論年長、年幼，男人、女人，一樣出力幹活，一家人AA制，各花各的錢。

過了幾天，酋長來了，是一個五十多歲的壯年漢子，與孩子們一色的身高，皮膚黧黑，臉上皺紋縱橫交錯。他的笑也像孩子一樣，有些木訥，非常質樸，露出一排參差不齊的牙齒。雙腿是彎的，成一個O型，讓郁歡想起草原上的騎馬人。與孩子們唯一不同的是，酋長只笑，不說話。

酋長不說話的原因是他不會說英語。酋長夫人也來過，矮小、沒有牙，頭髮梳在腦後，挽一個小髮髻。她買做餡餅的肉末和麵皮，那時候郁歡還不知道這個東西。酋長夫人就笑一笑，篤定地說，她要去大超市買了給郁歡看，她應該知道這個東西，普通的食物。

你怎麼不知道？你不吃肉餡餅嗎？她輕蔑地說。

晚上酋長長子來，非常激動，他說：你不知道我會有這麼多錢。他指著上衣兜和褲子，手胡亂比劃。這裡也是錢、那裡也是錢。然後他要買菸和酒，劉翔查了他的身分證，才知道他其實已經二十七歲了。

劉翔從此夜晚的生活熱鬧了許多。酋長家的幾個人每晚都會上上下下幾次，入店率大幅提升。單調和寂寞一旦打破，時間過得也快了很多。（二）