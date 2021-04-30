我帶著提前收拾好的行李，離開了。我是想要找到夏啟威，但我必須得先找到藍彩恩。這整件事的起因，應該就是那封匿名信。但很多事情，在那之前就已經發生。

我告訴莫菲不用找我，事情結束之後，我自然會回去。此後每到一個地方，我都會給她發一張我的自拍照。照片裡的我，瘦了、黑了，眼神裡卻有爍爍的、堅毅的亮光。

我的尋找很不順利，我順著不多的線索去了很多地方。我一直帶著我的日記本，腦中想到了什麼，我就快速地把它記下來。很多環漸漸扣在一起，那個故事越來越完整了。只是有些事情，我只能向當事人親口確認。

●

「你找到他們了嗎？」王晝問我。他一直溫和平靜的臉不知道為什麼，變得緊張了起來。

找到了。走遍了大江南北後，我還是用了最齷齪的辦法。我給夏啟威的郵箱裡，發了一封郵件。我想，只要他還活在這個世上、只要他看到了這封郵件，他就一定會出現在我想要見到他的地方。

「那封郵件裡，你都寫了些什麼？」王晝問。

我深深吸了一口氣，又深深呼出來。

我寫了：夏啟威，我知道你為什麼要殺了藍彩恩的媽媽了。因為當年出賣自己的，恐怕不只藍彩恩的媽媽，還有藍彩恩吧？

3

我在郵件裡，約夏啟威在我們曾經一起生活過的那棟公寓下見面。我沒有說具體的時間，可郵件發出以後，我就每天都等著他。我有種感覺，他一定會出現。

我等了三天。三天後的夜裡七點，他果然出現了。他穿著一件舊的夾克衫，鴨舌帽下的臉蒼白消瘦。他問我：小可，你還好嗎？

我笑了，我說：你覺得呢？（四六）