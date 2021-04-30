蟬捕螳螂，黃雀在前（四）

「然後呢？」任伶問。每次霍子陽搖頭晃腦、左顧右盼，說話抑揚頓挫、拐彎抹角，都是想賣關子，追求譁眾取寵的效果。

「要不是我聰明，深入到養雞場裡仔細調查，這一條線索就埋沒了……」

「行了、行了，你絕頂聰明，快說吧！」任伶催促。

「養雞場的工人說，老闆出走前，車就壞了，送到縣裡汽修店去修了。」

一般情況下，命案之後修車，等於此地無銀三百兩。這麼多巧合匯聚在賈元龍身上，讓雷霆大喜過望，想得到更多信息：「賈元龍走後，是他哥哥在管理他的養雞場嗎？」

4 車

縣裡的汽修店不多，很快就找到了賈元龍的車。

「他說車子很髒，要求做全車噴漆。我看他車子七、八成新，用不著全噴，建議先給他洗車，洗完了在局部補漆就可以了。可他堅持要全噴，還交了預付款，我就不好說什麼了。」

汽修店老闆對賈元龍印象很深，過了半年，還記得他是一個三十多歲、中等個頭的男人。

「可是他再也沒出現，他留下的電話號碼也打不通。」老闆說，「我從來沒碰見這種事，他的車放在我這裡占著地方，我用又不能用、賣又不能賣──誰知道他哪天又冒出來要提車！

「實在沒轍，只能把車開到後面停車場。風吹日曬也怪不了我，我也沒那麼多車庫，專門存放他的車──車子這東西，越不用，壞得越快。」老闆帶著他們繞過汽修店，往後面走。

所謂的停車場，就是一片雜草叢生的泥土地。一輛積了灰塵的紅色轎車孤零零停在角落，霍子陽上前核對車標和車牌號碼，輕輕對雷霆點點頭。

汽修店老闆遞過鑰匙，同行的技術刑警打開前後車門和後備箱，要對全車進行徹底勘查。（四）