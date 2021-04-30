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仇恨犯罪？加州奧克蘭華埠領袖遭人從後擊頭

有情綿綿（七）

孫愷愉

「哦，我只是在評論自己的想法。」

「願意分享嗎？」

「不。」

「沒關係。不過你如果有什麼想要對我說的，隨時可以講，我洗耳恭聽。」

「好的，維吉尼亞。」我每次叫維吉尼亞的名字，心裡都會震一下。

「心靈永遠是自由的。誰要是想鎖住我們，只能鎖住我們的身體。你看，婦女僅僅因為要求諸如投票之類的基本權利，就被送進監獄，但是沒有人能夠鎖住我們的心。」

「是啊！假如我們感到束縛，肯定是因為我們囚禁了自己的心靈。」

「確實如此。」

「但我們並不總能發覺我們在束縛自己。」

「對，但是你的情緒會提示你。」

「情緒？」

「當你不快樂時，你一定是困鎖了你的心靈。」

「有時候，我覺得自己的情緒在四處遊蕩，試圖避開我。我捉不到它們，沒法好好看清它們。」

「也許是你在避開它們，其實它們並沒有躲你呢？情緒是你的，從哪兒來，回哪兒去，它們跑不掉。」

「說的是。」

我們邊走邊聊，不知不覺已經離海岸很近。我可以看到遠處有一座燈塔，這時我卻不想再往前走了。我正要告訴維吉尼亞，我不想去燈塔的時候，卻找不到她了。我喊了她幾次，她都沒有回答我。

難道維吉尼亞是我的想像嗎？真的有維吉尼亞嗎？她和我一起出了門嗎？茶館老闆應該是知道的，我可以跟他確認一下。我一邊想，一邊轉身向旅館的方向走去。

回到旅館，我看見維吉尼亞仍然坐在同一個地方。她看到我回來，微微一笑，問我：「你去了燈塔嗎？」

「沒有。」我沒有說，我發現她失蹤之後，就回頭了。她可能剛才就沒有和我一起出發，或者和我一起出發了，但沒有邀我去燈塔。（七）

維吉尼亞 旅館 投票

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