阿普航空／圖

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酋長一家搬來那天，是一個風暴夜。魁北克二月的天氣，是全年最壞的，氣溫經常在零下三十度，加上強勁的風，體感溫度可達零下四十度。劉翔一個人守在小店裡，從窗戶看出去，整個城市空曠寂靜。在這暴風雪 肆虐的夜晚，街上偶有行人，武裝得好像是未來戰士，只露出兩隻眼睛。

就是在這樣的夜晚，劉翔聽到寂靜無聲的樓上一陣騷動，頭頂上突然變成了移動的群山，天花板上的白熾燈被震動得搖晃起來。這騷動來得如此凶猛，以至於劉翔的第一個反應是地震。他迅速從櫃檯裡跑到門口，這時他發現門外大地平坦，承受著暴風雪的旋轉。他看到一輛小卡車停在側門前，幾個黑乎乎的身影正在搬家，劉翔這才明白，樓上搬來了新鄰居。

這棟三層小樓的房東 也是華人，第一次見面是劉翔買店的那天，雙方約好一起去做租賃公證。兩個人相互打量一眼，房東說：我是狄先生。從此劉翔就稱他狄先生。

狄先生矮且胖，行動卻迅速，走起路來好像一顆小炮彈，總處於再飛一會的狀態中。除了每個月一號來收房租，平時絕少看到。

劉翔剛開這個小店的時候，樓上住的是老店主秦叔寶一家。賣了店，秦叔寶以最快的速度搬離了此地。狄先生多次勸劉翔入住，但劉翔拒絕了。上居下鋪是方便，但房租委實不菲。如果劉翔一家在這三層樓中租兩層，一年幾萬加元，劉翔就所剩無幾。相比之下，郁歡寧願住在幾條街外，雖然遠，但房租便宜，離地鐵 近，孩子上學也方便。他們在諸多因素中折中，追求生活的平衡。

秦叔寶搬走之後，樓上靜悄悄地沉默了一個月，安靜得荒蕪，讓劉翔感到寂寞。夜幕降臨，隔壁韓國素姬的洗衣店、伊朗莎拉的理髮店，都關門上鎖，就連熱狗店的馬克也經常投機取巧，提前關門，溜之大吉。這小小的居民社區就只有劉翔小店是亮著燈的。向北走，過了熱狗店就是康克大學，巨大的操場一片蒼茫。

在這樣沉寂的夜晚，少有顧客登門。如果關門回家，劉翔心有不甘。他是個敬業的人，無論做什麼都講規則，再說剛盤下的店鋪，還欠著秦叔寶、余曉東諸多債務。

有時郁歡說：沒有客人來，早點回來吧！

劉翔就說：指不定會有人來呢，掙一分是一分。再說在哪兒待著不是待著，回家和在店裡都一樣。郁歡就不再說話。

只有劉翔自己知道，在家裡和店裡是不一樣的，家裡有妻子、孩子的笑聲，店裡只有自己，穿著羽絨服，聽風聲從門外憋著氣的尖叫。偶爾進來一個客人，帶著一陣風進來，又帶著一陣風離開。如果是熟人還好，如果是生客，還要格外留心被搶劫。

秦叔寶賣店之後反覆交代說；看見穿帽衫的漢子要警惕。

秦叔寶在櫃檯裡最順手的地方，放了一把手槍，高仿的，十分逼真。秦叔寶說能嚇退當然好，嚇不退就報警。

這裡，秦叔寶彎下腰指給劉翔看。劉翔也彎下腰，兩個身高五尺的男人，頭對著頭，擠在窄小的櫃檯下。劉翔看到一個小小的紅色按鈕。

這個按鈕是最高級別的報警。一旦遇到劫匪，你趴下時就可以按這個按鈕。沒有聲音，誰也聽不見，直通警察局。平時千萬不要碰到它。如果情況不危急，你可以打電話撥「九一一」。秦叔寶反覆叮嚀說。

秦叔寶曾經被搶劫過，但賣店之前他沒有說，怕嚇著劉翔。如今店已經賣了，秦叔寶就把事情一五一十說出來，告誡劉翔多加小心。

所有店都會遇到搶劫、偷盜，你也不用怕。主要還是要機靈，多加小心。秦叔寶對目瞪口呆的郁歡安慰說，你家劉翔沒問題，身手矯捷，小時候肯定打過架。

所以，當酋長家在風雪夜裡從天而降的時候，劉翔是欣喜的。現在他有了一個樓上的鄰居，這讓他有回到人群的感覺，儘管樓上的聲音沉重得如大象移動。劉翔甚至對二樓的騷亂產生了好奇，新搬來的一家是什麼樣的人呢？（一）