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拜登演說「藏野心」: 4.1兆新政 美危機變轉機？

娓娓（四五）

桑文鶴

半年前在本市河堤下發現的無名男屍的身分，終於得到了確認。死者石某坤，曾因強姦幼女罪判刑十年，刑滿釋放後，石某坤一直靠打零工為生。石某坤入獄以前，曾是一名教師……

石某坤，教師，十年。

十年前從學校裡突然消失的石老師叫石峻坤。

我掏出手機，在網上搜關於石峻坤、關於河堤下發現無名男屍的新聞。我的後脊背發涼，陰鷙的感覺再次氤氳開來。

昨天下午，一名拾荒者在本市城西一座廢棄的橋下，發現了一具男性屍體。經法醫鑑定，死者的死因是刀傷導致的失血性休克。屍體的面部被嚴重損毀，已經無法辨認其容貌。更令人髮指的是，受害人的兩隻手也被凶手殘忍地砍下……

那則新聞的發布時間是六月四日，原本我和夏啟威婚宴的日子。這一下，我徹底被巨大的恐懼感籠罩。我再也吃不下任何東西，買了單，我木然地走回自己的住處。一到家，我就躲回床上，用被子緊緊裹住自己。

卻又像是突然想到了什麼，我打開日記本，從頭到尾讀了一遍之後，一個可怕的念頭在我的腦海裡漸漸成型。

會是這樣嗎？難道不是嗎？我不斷反覆地拷問自己。幾天以後，我做出了一個決定，我告訴莫菲，我要去找夏啟威。

莫菲不同意。她說：警察都沒找到的人，你憑什麼覺得你能找到？這麼久了，你也該試著把這個人忘了吧！她說，你就住在我這裡，不用擔心別的。你如果願意，我可以讓你試著幫我管一家小點的店。

我搖了搖頭。我現在這個樣子，恐怕也只能給你添亂吧！

她摸摸我的頭髮，你好好的啊！頭疼的話，就睡一覺。明天我休息，我陪你去醫院。我點點頭。（四五）

➤➤➤娓娓（四四）

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