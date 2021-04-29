她還沒坐好，也沒點菜，老闆就給她送來一份小點心和一壺茶。

我猜想，她肯定是老闆的好朋友，或者住在這附近，經常來喝茶。

「您是維吉尼亞 嗎？」我的頭腦尚未反應過來，兩腳已經把我的身體帶過去，和那個女人說話了。

「是。我們見過嗎？」她問。

「可能哦！」

她笑笑，邀請我坐下。

「你叫維吉尼亞‧吳爾芙嗎？」我連姓帶名地重問一遍。

「你猜對了我的名字，但我顯然不是那個英國 作家。」

「你對她熟悉嗎？」

「最多和你一樣熟悉吧！」

我覺得這位維吉尼亞在「讀」我。

我以前對被「讀」感到非常不自在，總覺得很赤裸。也許我不喜歡跟人說話，是因為不想被讀。我很難說出我認為應該說卻不想說的東西，更難說出我想說卻認為不應該說的事情。但是如果我保持沉默，我又會感到尷尬而不自在。所以我乾脆盡量避免與人接觸，減少說話的機會。

我肯定是和以前不一樣了，否則我不會主動去找一個陌生人談話，尤其談話的動機僅僅是因為聽到一個熟悉的名字。

「你第一次來這個小鎮吧？」維吉尼亞問我。

「是啊！」

「這裡有一座燈塔，你想看看嗎？」

「燈塔行？」我一說，才發現是書名。

「不一定要去燈塔。隨處走走，看看海也行。」

「當然好啊！」我對維吉尼亞，比對燈塔和海更感興趣。

沒多久，我就發現自己和維吉尼亞走在通往海邊的小路上。我一邊走，一邊希望永遠不要走到燈塔，這樣我就可以一直和維吉尼亞在一起。

「天啊！真是個愚蠢的念頭！」我喃喃自語，不小心說了出來。

「什麼愚蠢的念頭？」維吉尼亞問。（六）

➤➤➤有情綿綿（五）