蟬捕螳螂，黃雀在前（三）

「有這種可能。」老王無奈地笑笑。

案發兩天了，案子不能定性，只有擴大排查範圍，調查全市、全省的失蹤人口，走訪賈家村周邊的村莊，到縣裡的五金市場追蹤斧子來源。

3 斧

斧子的來源找到了，在縣裡五金市場一個小店，一位看起來精幹的女老闆從照片上。認出了這是她店裡賣出的斧子。

「不是我吹牛，全縣除了我家店，沒有一家店賣這種斧子、我當初就是看這斧子憨實，咱們這一片沒見過才進的貨。」

「現在還有嗎──這種斧子？」小馬問。

女老闆拉開貨櫃下面的小門，抱出一個紙箱，放在地上，裡面還有幾十把同樣的斧頭。小馬抽出一把仔細端詳，不錯，跟現場發現的斧頭一模一樣：斧柄嵌入刀頭金屬片的方式、螺絲的位置和數量、斧柄的木紋，顯示出不僅是同一廠家的産品，而且應該是同一批次。

「好極了！」小馬讚道。

「當然好啦，要不然我也不會一下進了八十把。」女老闆誤解了小馬的意思，「哪曉得咱這地方消費水平太低，貴上幾塊錢就不願意買了。」

「賣了多少把，還記得嗎？」小馬一邊對著斧子拍照，一邊問，「什麼時候進的貨？」

「我有帳本，什麼都記得。」女老闆從抽屜拿出帳本，側面貼滿了白底紅框的口取紙。女老闆翻到口取紙上「斧頭」那一頁，「去年十二月二十五日我親自去進的貨，進了八十把，一共花了……」

「賣給誰了有記錄嗎？」小馬看見那一頁賣出的時間都一一記載了，陡然升起了希望。

「那哪兒能記得？又不是住店，賣個斧子我還要顧客拿身分證不成！」女老闆揶揄地瞟了一眼小馬，笑他人事不知。

「有沒有信用卡支付或者手機 支付的？」

「沒有，我這兒的顧客多是村裡人，基本都是現金支付。」

帳本上記載，從去年十二月二十五日進貨，到現在為止，總共賣出了十三把，其中七把是在四月以後賣出的。四月份之前賣出的這六把，哪一把是凶手買的呢？

不！小馬忽然想起什麼，翻出手機查了一下日曆。村民聲稱臘月二十八在機井邊看見血跡，那麼很有可能做案時間是在十二月二十五日和臘月二十八──今年的一月二十八日之間，所以購買斧子的時間也應該在二月之前。有三把是在去年十二月之後和今年二月之前賣出，不過，賣給誰仍然無法查證。

屍源始終確定不下來。已經派出上百名警員，分為十組，去附近村莊排查失蹤人員。五天之後，發現了十七個未報警的失蹤人員。十七個人都被排除了，有些甚至是提取了親屬的生物檢材，通過DNA檢測 排除的。

全市、全省，最後到全國失蹤人口庫，都仔細篩選了一遍，沒有發現死者的信息。

案發十天了，除了斧頭的來源，案件毫無進展。本刑警隊有著命案全破的優秀紀錄，難道這一樁案子會成為懸案？雷霆有些著急了。

「凡走過必留下痕跡。」法證之父艾德蒙‧羅卡的話是雷霆的座右銘，只要是人做的案，不可能不留下線索。

這個案子並非那麼天衣無縫。首先，機井如此隱蔽，賈家村很多人都不知道那裡有一個機井，嫌疑人一定對本地非常熟悉，極有可能是本村人；其次，受害人衣服被脫光，必定有其理由，很可能他的衣服上有顯示身分的標誌；第三，機井不是第一現場，一米八三高 、九十公斤重的被害人是如何被運到機井的？

那個本村能人賈元龍，在被害人遇害時間前後出走，難道只是巧合？

雷霆撥通了霍子陽的電話：「你上次去賈元龍家，他有沒有私車？」

「我沒去賈元龍家，他離婚了。他一走，家裡沒人了。他前妻帶著孩子住在娘家，村長帶我去了他哥哥家。」

雷霆吩咐：「你放下別的事，馬上去賈元龍家看看，查清賈元龍有沒有私家車，或者其他交通工具。如果有，要親眼看到車，檢查車裡車外有沒有可疑線索；如果沒有，就檢查他家和養雞場，看看有什麼可疑之處。」

霍子陽帶回了好消息，賈元龍有車，車不知去向。

「他哥哥說他有車，是紅色的國産車，我在交通局查到了他登記的車牌號。」霍子陽掩飾不住得意之色，「但是他的家、他家的養雞場裡裡外外都看不到那輛車，他哥哥說有可能是他開走了。」（三）

➤➤➤蟬捕螳螂，黃雀在前（二）