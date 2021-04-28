夏家父母準備去報警的時候，卻被我拚命攔住。

所有人都不解。而後他們把我的舉動，理解為受了刺激、心灰意冷的新娘做出的報復之舉。他們勸我，天大的問題，也得先把人找回來以後再談。

他們都不知道，沒人知道。只有我知道夏啟威的那個祕密。

他們還是報了警。與此同時，我離開了夏家，莫菲把我接到了她的家裡。那個時候，她已經和阿明同居。她租了一棟小二樓，一樓開了麵館，她把二樓最大的一間臥室留給了我。

我開始失眠 ，每次都是接近拂曉的時候才能入睡。通常醒來的時候，已經是中午，莫菲會從樓下麵館的廚房裡，端上來熱騰騰的飯菜。一開始，我根本吃不下東西，吃了也會吐。莫菲就像照顧嬰兒一樣一勺一勺地餵我。

神志清醒一點的時候，我會對著莫菲不停地哭。我說：莫菲，謝謝你，也多虧有你。

她抹去我臉上的淚。好好吃飯、好好睡覺，你會好的。

有一天，她交給我一個袋子，裡面是幾個漂亮的日記本。她說：我聽人說，記日記可以舒緩釋放人的壓力，你不如試一試。

我從那一天開始，不停地寫。我心裡的話真多啊，回憶也真多啊！一樁樁、一件件，每個微笑、每滴眼淚，那些起起伏伏、溝溝坎坎。我寫了好久、好久，直到把那幾個本子都寫滿了字。

做完這件事後，我覺得自己好一點了。我開始下樓去麵館裡幫忙，也會去附近的公園裡跑步。

我開始在網上找工作、投簡歷，可都石沉大海。一天我帶著簡歷去了一家招聘會，碰了一鼻子的灰。回去的路上，我在快餐店吃飯，掛在牆角的電視機裡正在播放的一則新聞，引起了我的注意。（四四）