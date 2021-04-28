一隻雞的人間煙火（一一）

剛去到樓下，我就找到牛牛了，牠正被一大團人包圍著。我看到牛牛的眼睛睜得大大的，牠居然還沒有死。好，很好，沒有死就很好。我突然感覺到一種巨大的安慰，只要牛牛沒有死就行。有翅膀真好，哪怕這雙翅膀不怎樣好用──要是我從這麼高的地方跌下來，肯定全身粉碎性骨折。

可牛牛正在流血。牠的嘴角在滲血，身體在流血。我脫下衣服，包裹著牛牛，光著身子把牠抱回家中。圍觀的眾人不說話，大家安靜地目送我離開。

牛牛是右邊身子著地的，所以右腳斷了、右翅膀斷了，右邊的肋骨好像也斷了幾根……我潔白的衣服被染了一片血，鮮紅得耀眼。

我問了自己一個問題：牛牛還能活下去嗎？

我沒法回答這個問題。

然後我又想，若牛牛死了，我是否應該像電影 裡演的那樣，找塊空地把牠葬了，再在土堆上面放幾朵鮮花、豎一塊牌子，上面寫著「愛雞牛牛之墓」。

最後，我決定把牛牛吃掉。

我一個人是吃不了這麼多的，那麼，我是否找幾個人來，共同分享這份美味？春哥這個食肉獸剛才還打過電話來說無聊得要死，提議一起吃晚飯。

我一時拿不定主意叫不叫人來。還是等一會再做決定吧！

殺雞。燒水、放血、拔毛，這些程序我都懂。我沒殺過雞，但看到過無數次雞從被殺死到做成可以吃進肚子裡的過程。行，就這麼辦了。

我笨手笨腳，但終於開始了。把牛牛脖子上的一圈毛拔掉，在上面拉一刀。這一刀恰到好處，脖子沒有斷，血管斷了。鮮血從牛牛的脖子上潺潺流出，滴進放了清水和鹽的碗裡。母親告訴我，這樣，雞的血才不會凝固。一會放到湯裡用滾燙的水一過，撈起來就是一塊滑滑嫩嫩的雞血。（一一）