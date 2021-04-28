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1張圖：全美3217萬確診 9674萬人完成接種

「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

有情綿綿（五）

孫愷愉

我們不可能體會另一個人的感受，但是「理解」並不意味著具體感受對方的感受，而是一種熟悉的親近感，一種共鳴、一種聯繫。我們可以看到另一個人的出發點在哪裡，不覺得他的言行怪異，不覺得他陌生或與眾不同。

我沒有見過維吉尼亞，然而，她的文字如此熟悉，彷彿我在某時某地，曾經見過她的手稿。彷彿有那麼一個地方，是我們什麼時候都能去、什麼時候都能相識和相聚的地方。在那個地方，她不是維吉尼亞，我也不是我，但我們相識相知。

我們活在不同的年代，卻像同一首歌裡面的不同音符，只是出現的先後不同而已。所有的人大概都是如此吧！

人與人不一定會見面，但他們的生命是串在一起的，像音階裡的音符，有的單獨出現、有的一起出現，成為和聲，卻不一定和諧。

似曾相識，也就是音符之間的默契。

音符們在時間的流逝中鋪展開來，就有了聲音；把它們都收在一起，就成了瞬間的沉默。無論是聲還是靜，都是永恆的歌。

我乘火車去了離家不遠的一個小鎮。這個小鎮是我隨手在地圖上挑出來的，離海邊很近。

由於主街上沒有其他住宿地點，因此我住的旅館名叫「旅館」，不會認錯。

不知是否因為我在出門前一直想著維吉尼亞，以至於在這個小鎮上結識了一位名叫維吉尼亞的女人。

我在旅館安頓下來之後，到一樓的茶館去覓食。剛坐下沒多久，就聽到老闆興奮地大喊：「維吉尼亞！」

一位高個子的女人邁著大步走進來。她穿著長裙、戴著寬邊帽，看上去就像我帶來的《遠航》封面上的女人。（五）

維吉尼亞 旅館

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