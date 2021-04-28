蟬捕螳螂，黃雀在前（二）

趙梅英／圖

「雷隊，你看！」小馬半跪在機井邊，戴著膠皮手套的手捏著一把髒兮兮、水淋淋的斧頭，他腳邊是井底撈出來的淤泥，「我敢肯定，這就是凶器。」

這把斧頭有點意思！雷霆長到這麼大，第一次看見這樣特別的斧頭。普通斧頭都是木柄插入金屬刀頭內，這把斧頭金屬刀頭的兩側伸出兩條金屬片，連接到木柄上，並用螺絲固定。這樣的結構顯然讓斧頭更堅固結實，但製作成本更高。

斧頭。顱骨粉碎性骨折。

「繼續打撈，一根針都不能遺漏。」雷霆盯著斧頭，饒有興致。

2 被害人

遠拋近埋。凶案嫌疑人棄屍一般都會遵循這個原則：如果是熟人做案，一旦發現屍體是誰，案子基本上破了一半。找到屍源順藤摸瓜就能找到做案人，熟人為了防止屍體被發現，會掩埋屍體。如果是流竄做案，一般殺了就跑，任意拋屍，不會費事去掩埋屍體。

這個案子是拋屍機井，女刑警任伶若有所思，問雷霆：「這還是應該算埋吧？」

「拋屍機井雖然有個『拋』字，其目的是掩人耳目，可以推斷嫌疑人跟被害人有一定關係，屬於熟人做案。」

為了確定屍源，雷霆安排霍子陽帶一組刑警去賈家村走訪；任伶帶另一組警員去派出所，調取當地失蹤人口資料；小馬帶幾個人去鎮上商鋪和小市場，查找斧子的來源。

在就職之前，雷霆以為當刑警像電影 上的○○七一樣，需要出生入死的勇氣、需要健壯的體格和高超的槍法。他從來沒料到，當刑警是一個費腳力、費鞋的工作，大量的排查基本上是靠刑警一家一戶去走訪。自從公共場所的監控鏡頭普及以後，偵查工作也會「費眼」，有時候為了查找嫌犯的蹤跡，刑警隊的全部警員需要看幾萬、幾十萬小時的監控錄像。

最讓人氣餒的是，跑斷了腿、看花了眼，仍一無所獲。

這個案子有這樣的趨勢。

「全縣一年以來的失蹤人口有七個，七個當中有三個是假失蹤──兩個是後來回到家裡沒有銷案，一個是私自去外地務工，已經聯繫上了。四個真失蹤的，不是性別不符，就是年齡不符……」任伶翻著筆記本，「……兩個是女性，一個是七、八歲的孩子，另一個是十五、六歲的高中生。」

「村裡從去年到今年，只有一個人下落不明。」霍子陽接下去說，「他不是失蹤，屬於離家出走。」

「這個人叫賈元龍，算賈家村人的能人，在村裡開了一家規模很大的養雞場，平常也做其他買賣。據說他欠了很多銀行貸款 ，大約有一百多萬，跑出去躲債了。不過，他出走的時間是今年三、四月份，跟被害死亡時間大致吻合。」

「哦？」大家的眼睛聚焦在霍子陽身上。

「別激動，不是他。」霍子陽悻悻地說，「我也以為是他，當即跟村長一起走訪了他哥哥。他哥哥一見我們就說：『不是俺兄弟，俺兄弟是小精豆那樣式的，沒那麼大塊兒頭。』」

「被害人身高一米八三，這個離家出走的賈元龍只有一米七幾，一米七二、七三的樣子，相差了十公分左右。」

技術刑警的報告更讓人受打擊：「經過再三檢驗，沒有發現斧子上有任何血跡和指紋。」

「不可能吧？」小馬首先表示質疑，雖然他對鎮上斧頭的調查也沒有任何線索。

「就是這麼奇怪。」法醫老王說，「死者的雙側顳骨粉碎性骨折。顳骨在頂骨兩側，頂骨也就是俗語稱的天靈蓋，俗語稱的太陽穴就在顳骨區域。在遭受外力打擊時，最容易受傷的部位是頂骨和前面的額骨。但是頂骨平均厚度為五毫米，最厚的部位可達十毫米，顳骨的厚度只有一兩毫米。所以，同樣的力度，如果受力點在頂骨，可能會造成腦出血、腦損傷，如果受力點在顳骨的話，可能當場致死。」

「至於這個被害，嫌疑人是不是專找顳骨打擊？」雷霆問，說不定由此可以初步確定凶嫌與被害當時的相對位置，凶嫌的身高、體型，甚至性別、大致的職業習慣或曾經的履歷。

「不能這麼說，被害人的頂骨也有打擊痕跡，只不過致命打擊在顳骨。」

「就算當時沒死，把他頭朝下扔進井裡，也活不了了。」小馬說，「斧頭上沒有指紋、血跡，是不是在井裡浸泡時間太長了？斧子撈上來時，基本上是裹在泥裡。」（二）