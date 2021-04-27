女孩臉上嬌羞的神色，又把他拉回到庸常的現實裡來。不知道為什麼，和那個女孩在一起，總能讓他感到一些安心。

對於發生的一切，他無比慌亂、無比愧疚，也幾乎無法再正常地生活下去。他從未主動尋找過藍彩恩，可收到藍彩恩的信，他卻無法不回覆。那是他欠她的債。

但是他非常想念那份單純的安心感。對他而言，那份安心是比所謂的愛更重要、更永恆的東西。

我徹底臣服在這個鬼影之下。我把成買給我的戒指還了回去，辭掉了工作，跟隨它一起回到了故鄉小城。

2

我和夏啟威的婚期訂在六月。因為我的父母都已不在，所以需要的儀式變得簡單了很多。他的父母知道我們曾經交往過、分手過，也許在我們分開的這幾年裡，又各自有過新的感情。可後來兜兜轉轉，還是我們這兩個人修成了正果。在他們眼裡，這也許是一個八點檔的言情劇。

訂婚宴上，夏啟威的媽媽把一個玉鐲子交給我，說這是夏啟威的奶奶當年交給她的。我把玉鐲子小心翼翼地收好，準備結婚的那一天再戴。

可我沒等到那一天。夏啟威失蹤了。他們公司裡的人說他已經辭職，沒人知道他去了哪裡。他的手機 關機，銀行帳戶上也沒有任何交易信息。就連他的父母都不知道他去了哪裡。

我們沒有準備大操大辦，只是準備宴請近親好友。那個時候，請柬已經發出去，夏家幾個住在外地的舅父、姑姑也已經啟程趕來赴宴。新郎官鬧這麼一齣，所有的人都傻了眼。兵荒馬亂裡，莫菲和阿明也只能先穩住我，怕我再出什麼意外。

夏家父母還有夏啟威的幾個堂兄弟都請了假，去了夏啟威可能出現的地方尋找，可是毫無結果。（四三）