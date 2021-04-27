一隻雞的人間煙火（一○）

這個水池早就該清理了，髒得不成樣子。這個水池子，當初我來看樓時，售樓小姐特意帶我到陽台這裡來，讓我往下看，大聲說：你看，下面是無敵大海景。我一眼就喜歡上這個所謂的「無敵大海景」了，雖然這只是一個假模假樣的藍色水池子。

只是可惜，越是美好的東西就越經不起時間的考驗。水池在不久後就長滿了青苔，這樣一來，青藍色的瓷片上加上斑斑點點的綠色，顯得髒兮兮的非常醜。

我就這樣，站在陽台上，一邊享受這五月的陽光，一邊回憶美好的往事。

箱子裡的牛牛耐不住寂寞，在裡面弄出挺大的聲音。剛才我搞衛生的時候，把牠關在裡面。不讓牠出來搗亂，已經挺長時間了。我打開蓋子抱出我的牛牛，讓牠也看看無敵大海景。牠還未見識過屋外的世界呢！

牛牛起碼有五斤重了，抱在手裡，沉甸甸的感覺。

「唉呀！」我的手吃痛，牛牛啄了我一下。我手一鬆，牠「呼」的一聲飛了出去。我眼睜睜看著這隻被我命名為「牛牛」的母雞，以拋物線的軌跡向下飛去。我甚至能聽得到牠撲打翅膀的聲音，「撲撲，撲撲」。

牛牛、牛牛。我狂叫著，卻發出不一點聲音。

我下意識往前衝，企圖捉住牛牛，雙手卻撐在陽台的防護欄上。用勁太大，我的雙手幾乎是撞擊在防護欄上，痛，直達心房。一愣之下，嚇出一身冷汗來，在這一剎那，我還以為自己也要飛撲而下，像牛牛一樣。

牛牛飛越了樓下無數棵大樹，直撲無敵大海景。

我反應過來了，我應該下去呀！

該死的無敵大海景今天被放乾了水，清潔工人在搞衛生。

還好，我還能保持冷靜，還記得鎖門。我把鎖匙插進孔裡連轉三下，把門鎖好。（一○）