閱讀書本的時候，可以隨時休息，也可以隨時返回某一頁。只要我願意閱讀，作者就會和我在一起，給我講故事。每次都是第一次，每一次都很新鮮，每一次都是百分之百的交流，每一次也都是完美的重逢。

我走到書架前，第一眼看到的是維吉尼亞 ‧吳爾芙的《燈塔行》，緊貼著它的是《戴洛維夫人》，然後是《遠航》。

買了這些書之後，我從來沒有從頭到尾把它們徹底讀完。它們成了書架的一部分，只是擺設。

《燈塔行》是高中時代的課本，當時沒看懂，後來也不想懂。《戴洛維夫人》看過電影 之後，覺得電影很好，便不想再看書了。於是我拿了《遠航》，覺得很適合出遊。

高中時，我第一次接觸維吉尼亞的作品，感覺不容易讀懂，卻有一種難以形容的魅力。後來我從不同來源的資料，得知她一生都被自己的精神狀態困擾，幾度自殺未遂。

每個人的狀態其實只有自己能夠感知，但是卻不斷地被他人定義、評斷、分析、處理。

其實，所謂精神崩潰也就是內心世界的瓦解而已。要是有人覺得這是脆弱的表現，只要看看世界上的東西，從政權到市場，有什麼不瓦解的，就會發現所有的結構都一樣的不穩定。

我記得我曾告訴一個朋友，我終於能理解維吉尼亞的精神崩潰。

「真的嗎？」 她好奇又有點懷疑，但是沒有否定我的體驗。也許我們的友誼持續到現在，是因為我們給彼此自由表達的空間，隨時準備接受對方的突發行為，對善良美好都堅信不移。（四）