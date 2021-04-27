蟬捕螳螂，黃雀在前（一）

趙梅英／圖

1 機井

七月三日早上，雷霆像往常一樣踏入刑警隊辦公室。小暑將至，天氣正一天天熱起來。

夏季是刑事案件高發時節，雖然雷霆對各種案件都司空見慣，對出警通知已處變不驚，每天早上到達刑警隊時，還是希望今天是個太平日子。

可惜，「一一○」的電話響了。雷霆像是對「一一○」的電話有直覺，憑鈴聲就能猜出是出警電話，十有八九判斷正確。

「命案！」霍子陽放下電話，「上河縣孫集鄉。」

警車很快趕到案發地。

報案人是一個六、七十歲的老鄉，驚魂未定，強忍著哆嗦，前言不搭後語向刑警們敘說了發現屍體的經過：「一大早吃了飯，去俺家的機井，天旱，準備打水澆地……看見井裡有一些柴禾，想撈起來，找不到東西撈……再一看，瞅見柴禾裡還夾雜著些磚頭──我的老天爺，磚頭裡還有一隻人腳……」

刑警和法醫立刻展開勘查。本地派出所的警察 向雷霆介紹，在農村，這種用於灌溉的機井十分普遍，幾乎每家的地裡都有。案發地位於三個村子的交界地，離最近的賈家村有四、五公里遠，平時很少有人經過。

井口的直徑大約四十公分，比搪瓷臉盆盆口稍大一點。如此狹小的井口，小孩子失足掉下去，還可以想像，但那隻腳明顯是成年人的腳，而且是成年男子的腳。根據腳型判斷，這個男人的體格不會太瘦小，頭朝下、腳朝天，倒栽蔥般被硬塞進這麼個小機井……雷霆在心裡幾乎斷定是凶殺。

打撈屍體的工作異常艱難。為了不破壞屍體，只能緊急調來挖掘機，把機井周圍刨挖出幾平方米見方的大坑，再一點點拆除機井。

挖掘的過程中，村民在田頭圍觀。儘管知道不一定能打聽到什麼有價值的信息，雷霆還是詢問圍觀的村民，村裡最近有沒有什麼異常情況、有沒有什麼人員失蹤。

大家都搖頭，說沒有。遠處坐在樹下一個老人家，用草帽扇著風，大聲說：「最近是沒有，可是年前兒我就瞅見這附近有血跡。」

雷霆振奮起來，走近老人家，蹲下來：「大爺，您老記性真好！年前那麼久的事還記得？跟我們說說唄。」

「我記得真真的。冬閒時沒人上地裡來，臘月二十八──不是二十八，就是二十九，我老伴和閨女進城買年貨，我一個人沒事，到地裡轉轉。」老人說，「這一塊是老孫家的地，跟俺家地挨著，我轉到這裡，看見井旁邊灑了一溜烏烏的血跡，我還以為是黃鼠狼又叼了誰家的雞……」

現在是七月，如果過年前看見的血跡是人血，那麼案件至少發生在半年以前。

村民圍在四周，興趣濃厚地聽著，想來這小村莊平時的生活是很單調平靜的。

機井孤零零豎在大坑中央，像一只廢棄的煙囪。開始從上至下小心翼翼地拆除機井，拆除到離井底還有三分之一的距離時，法醫叫停，技術刑警一起上前清除掉機井裡的樹枝和碎磚塊，用一塊大塑料布包裹著赤裸的屍體，小心翼翼取出來。

人群裡響起嗡嗡的議論聲，有些女人嫌惡地拉扯著孩子離開了。

雷霆掃了一眼，還是轉過頭迴避了，霍子陽倒是生冷不忌，湊上前目不轉睛地盯著看。屍體在井裡浸泡時間太長了，已經高度腐敗、惡臭熏天，沒有任何辨識面部特徵的條件。法醫老王做了簡單測量，給出初步結論：「男性，身高一米八三左右，體重大約九十公斤。死亡時間為三個月到一年，也就是去年七、八月到今年四月之間遇害。」

「顱骨多處粉碎性骨折，顱腦損傷應該是死亡原因。」老王用放大鏡仔細查看著腦後。

機井邊有兩小堵不足一米高、直角相交的破敗牆體，只剩下殘垣斷壁，想來扔在井裡的磚頭就是嫌疑人隨手從這裡抽取的。周圍雜草叢生，無跡可尋，更不要提指紋或腳印這些線索了。去年到今年下過多少場雨雪，即使有什麼蛛絲馬跡，也早被沖刷了。屍體身上沒有任何能證明身分的物品、證件，什麼都沒有！

受害人又不是女性，為什麼被扒光了衣服？

雷霆向周圍望一望，一目瞭然的田野莊稼地，只有通往村邊的小道佇立著一排直溜溜的楊樹。這裡應該不是凶殺現場，只是拋屍現場。如果是凶殺現場，證據應該更多，不會只讓人看見幾點血跡。（一）