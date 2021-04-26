說實話，那一晚，在追趕的夜風裡，看到他們倆抱在一起的那一刻，我的心裡確實充滿了想要把他們倆都撕碎的怒火。我要像電視裡那些敢愛敢恨的女主角們一樣，愛你愛到骨頭裡，恨你也恨到骨頭裡。可後來這種怒火漸漸被某種厚重的感覺所替代。這感覺是黑色的、不祥的、帶著祕密的，是和藍家當年的那起命案有關的。

這層感覺像個鬼鬼祟祟的鬼影，躲在某個不起眼的角落裡，只有午夜夢迴的時候會跳出來，讓我再陷進那厚重的感覺裡去。即使後來我在成的暖意裡，漸漸又完整起來，這個鬼影也一直都在。

再次正面那個鬼影的時候，我已經決定了要和成結婚。那個鬼影對我說：你想知道那個祕密嗎？

我手足無措。

它霸道地說，那一年，夏啟威收到了一封匿名信。為了印證信中內容的真偽，他去了藍彩恩家。他在藍家外面徘徊了好久，最後還是決定悄悄過去，趴在窗戶上看看裡面的情況。可窗戶是毛玻璃，什麼都看不清楚。他又走到門口，門沒鎖，他輕輕推開，走了進去。

屋子只有一間，屋子的正中央放了一張大床。屋裡沒人，他感到一絲驚慌。正想走，卻被進門的藍母喝住。她揪住他的袖子，嘴裡大聲地叫著抓小偷。他害怕極了。

他推搡著她，把她壓倒在大床裡。她還在不停地叫。他一手掐住了她的脖子，一手捂住她的嘴。她是個瘦小的女人，很快她就不再動彈。他怕極了，飛一般地離開了那間屋子。失魂落魄地走在大街上，不知道走了多久，他看到了一張熟悉的面孔。他走過去，拍拍她的肩膀。那女孩轉過身來。（四二）