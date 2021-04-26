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奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

一隻雞的人間煙火（九）

李東文

到後來，睡到實在是無法入睡的時候，我就考慮帶牛牛到樓下的樹木中間散散步什麼的。沒有去是因為覺得帶一隻雞去散步，有些不合國情。

虛度了一個長假，有些可惜了。可是我又想，既然這麼多年我都是在虛度光陰，多添「五一」這區區幾天又有啥？

已經是五月五號了，明天又得回到公司，回到那些已經習慣了皮笑肉不笑的同事中間去。假期還是太短了點兒，要是能有多幾天讓我睡懶覺，多麼好！

我剛打開手機，看到了二十多個未接電話、無數資訊。我回撥了電話給小羅，因為她打了我的電話十多次。

小羅說：謝天謝地，你還活著！

原來我們社區又有人跳樓了，據傳是某幢高層一位單身白領……

五月五日的下午，陽光普照，天空萬里無雲。今年開春，老是大霧，到了現在，卻有了少有的好天氣。誰說廣東沒有春天呢，這就是春天！

搞衛生吧！徹底搞一次衛生，明天可就要上班啦。

擦桌子、洗衣服、拖地，尤其是陽台，真是得好好清理才是、牛牛不講究，弄得滿地雞毛不說，還專門在旮旯裡拉屎，清洗起來不容易。不過，現在好了，已經清洗乾淨，整個屋子像剛剛從消毒藥水裡撈起來一樣，煥發出一陣陣透明的質地。我打開門窗通風，讓屋裡的潮風向外飄散。電視裡，經常有醫生教導我們，要注意個人衛生、注意保持住所通風云云。

我站在陽台邊，向外望去，一片陽光明媚的景象。樓下，小孩們在空地上滑旱冰，嘩嘩啦啦的聲音不絕於耳。

樓下，幾十米外，清潔工人在清理那個長滿青苔的水池子。他們把池子裡的水放掉，正在賣命地清洗。（九）

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