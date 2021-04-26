小均連忙跑過去迎接兩人，大喊：「王叔叔、東尼叔叔，你們出來了，我好擔心啊！」蘇珊到這時才開懷笑了。

但是其後發生的事讓這場成功的起義，迅速蒙上陰影。雖然蘇珊和露西都不贊成，蒙罕城的民眾不由分說，把三人都送上前天炳奴自己搭的絞架，她倆根本擋不住。阿炳被吊死在中央，其他兩人一個被吊死在左邊，另一個被吊死在右邊。

蘇珊看到三人的死狀，心中不忍，說：「假如我們用阿炳的方法去對付阿炳，我們和他們有什麼不同？這樣的暴民行為太令人失望。」

露西說：「我也反對這樣的行徑。但是阿炳殺死太多蒙罕人，大家急於報仇的心情是可以理解的。以後再設法禁止以暴易暴吧！」

但是他們都不知道，阿炳是絞不死的有道行的幻人。不僅蒙罕城的一般民眾不知道，露西和蘇珊也不知道。所以蒙罕人只高興了一晚，第二天早上大家起來一看，阿炳和左右的農人原型和工人原型都已經趁著夜間逃脫，空餘三具絞架，還有那夜半歌聲。

阿炳逃脫的消息再度引起蒙罕人的驚恐。在民眾堅持下，蒙罕城採取全面封城 的嚴格措施，任何人都不得隨意進出蒙罕城。好在一個月、兩個月、三個月很快就過去了，阿炳始終沒有再出現。大家逐漸懈怠下來，封城的激烈手段慢慢被忘卻，雖然沒有正式取消，人們的生活已經逐步恢復正常。

可是蘇珊的腦海中還時常出現奇怪的歌聲，尤其在深夜裡低沉的男聲特別清晰：「用什麼來慰你的寂寞？唯有這夜半歌聲，唯有這夜半歌聲。」

她知道事情還沒了，阿炳終究會回來，但這樣的疑慮只有藏在心裡。（全文完）