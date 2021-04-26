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1張圖看疫情：全美已施打2.28億劑疫苗 逾4成人打過1劑

奧斯卡／最佳影片、導演、女主 「無依之地」大贏家

有情綿綿（三）

孫愷愉
顏寧儀／圖
顏寧儀／圖

「哦……」男孩看著樣品盒，注意到映在玻璃櫥窗上，自己和花束的倒影，突然決定說：「不，我要兩個白色的馬卡龍吧！」

「好啊！和您的花束很配喔！」女孩把兩個白色的馬卡龍裝在一個小盒子裡，說：「這是杏仁口味的，我很喜歡。給你，五塊錢！」

男孩付了錢之後，把花束遞給女孩說：「這個給你。」

女孩還沒有回答之前，他就跑出了商店。

男孩下一次進城時經過花店，瑪麗又給了他一束花。

「我上次給你的花，為你帶來了好運吧？」她一邊遞給男孩一束黃花，一邊笑問。

「算是吧！感謝。」男孩接過花束。「但是我這回要自己買。」

「千萬不要！如果你付我錢，它們的法力就會消失。」瑪麗很堅持。「你繼續來取花，這對我來說，就是最好的回報。」

「既然您這麼說，好吧！」男孩雖然並不相信這些花有什麼法力，但是他願意接受瑪麗，接受她的花也就是接受她。

男孩把鮮花帶到馬卡龍店，準備買兩個黃色的馬卡龍。他決定不提上回送給女孩花束的事。

女孩看見男孩帶著花束，來到馬卡龍店，藏起她的神祕微笑，露出專業微笑。在男孩走到她那裡之前，她已經取出一個小盒子，放在了櫃檯上。

「感謝你上次送我一束花，這個送給你。」女孩說。「還想買別的嗎？」

「不，但是我想把這個給你。」男孩把花束遞給女孩，拿走了小盒子。他回家之後，才發現裡面是黃色的馬卡龍。

男孩和女孩、花和馬卡龍，它們形成了一個美麗的慣例，沒有了對話。

每當男孩來到花店，老太太都會給他一束花，然後他會把花束送給女孩。女孩會給他一盒馬卡龍，總是和花的顏色相對應。

晴天、陰天、雨天、雪天，這樣的場景重複著，像一首彈奏不完的卡農。

有一天，女孩對男孩說：「假如有一天，我沒為你準備一盒馬卡龍，那只是說明，我沒有和那天的花一樣顏色的馬卡龍。但是，如果我給你另一種顏色的馬卡龍，那就是說，我希望你不要再來看我了。」

男孩點點頭說：「明白了。但是，假如我不再帶著花束來看你，那並不說明我不希望看到你。」

某日，男孩來到花店，得知瑪麗已經過世。

那天，他經過馬卡龍店，決定不走進去。他並不知道女孩不在店裡。

一天前，女孩請了一個星期的假，回老家照顧生病的母親。她打算在返工時，給男孩和他帶來的花束不同顏色的馬卡龍。

3 與維吉尼亞喝茶

從一場精神崩潰中恢復過來後，我選了一個周末，去附近的小村落度假。其實，我並不十分確定我已經恢復過來，但是經歷過精神崩潰之後，我感到有些興奮。我對以前不太能夠理解的人，感到親近得多，比如被稱為患有精神疾病，或極其敏感、近乎神經衰弱的人。

在這次經歷之前，我完全無法猜測精神崩潰到底是什麼樣的感覺。我讀過它、聽過它、目睹過它對一個人的影響和帶來的污名，暗中害怕它，並努力避免它。但是經歷過它之後，我便再也沒有疑問和畏懼，並且不再理會局外人的評論。每個人說的「精神崩潰」都不一樣，連醫生和病人說的都不一樣。

世界的荒唐，就在於包括每個人所說的荒唐都不一樣，但都一樣的荒唐。

出門前，我去書架挑了一本書隨身攜帶。我覺得自己又可以看書了。

很長一段時間，我都沒有翻開任何一本書，因為任何的閱讀都讓我虛弱的神經隱隱作痛。

但是今天，我覺得自己又可以重新開始閱讀了。雖然我不看書的期間，並沒有忘記如何讀寫，但是看書這件事，卻像以前從來沒有做過似的，對我來說很新鮮。

書很有耐心。它總是靜靜等待，等待我們成長、冒險、跌倒、起來、受傷、康復。假如我們回來的那一天，它已經不在，它的內容會在需要的時候，重新出現在另一本書裡。

總有那麼一個瞬間，我們翻開一本書、看到一句話，覺得那句話等了我們很久，就為了在那個地方、那個時候，讓我們看到，覺得那句話恰好是我們渴望聽到而正是對我們所講的。（三）

維吉尼亞

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