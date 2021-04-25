字字血淚，這些話出口的時候，我感覺我胸腔裡的一層皮、一股血，也跟著它們從我的喉嚨裡噴灑了出去。即使到了這個時候，我的心裡還是有著一層幻想，那個垂著腦袋、沉默不語的男人能衝過來抱住我，說他離不開我，粗暴霸氣地命令我，讓我不要走，讓我留在他的身邊。

可是他沒有。我一步一步走了出去。門在我背後關上的時候，我的心也碎了。

回程的飛機上，莫菲湊過來說：你知道我和藍彩恩去喝奶茶的時候，我問了她什麼嗎？

我搖搖頭。

我問她，她和夏啟威到底是怎麼認識的。這個問題困擾我很多年了。

那她是怎麼說的？我口氣淡淡地問。

你還記得那陣子，放學的時候，咱們倆故意不和她一起走嗎？

我點點頭。

就是那個時候。她說有一次，她放學的路上崴了腳，夏啟威正好路過，幫了她的忙。就那麼認識的。

可我的記憶裡，似乎從來不記得她有崴腳這回事。我閉上眼睛。算了，現在計較這個還有什麼意思。

我戴上墨鏡，假裝睏意襲來。莫菲也不再說話。她也許是心有愧疚。這是一次糟糕的旅行。如果沒有這次旅行，此時此刻的我正乖乖地待在家裡，打掃衛生，考慮著夏啟威回來的那天，我該準備什麼樣的大餐來歡迎他，內心充滿安全和甜蜜。

繁盛卻虛假。

都是假的。

下飛機的時候，我打開手機 ，收到了一條來自銀行的轉帳提示短信。夏啟威把我交給他的錢，又還給了我。

莫菲說：算他小子還有那麼一點點良心。但她對於我輕易認輸這件事很是不岔，覺得就這樣狼狽退出，太便宜了夏啟威這個渣男。（四一）