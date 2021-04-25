一隻雞的人間煙火（八）

我幾乎是大喊：別說了，請你們別再說了──我渾身不自在，感覺上，跳樓的人是我，不見了半個腦袋，流光了腦漿的人也是我……

不久後，小羅在我家附近的另一個社區買了套房子。她不選擇跟我做鄰居，是否跟跳樓自殺案有關，我不知道。事實上，同事們後來再也沒有說起過這個話題。但從那以後，我只要想起這些，就覺得難受，太可怕了不是嗎？早知道這樣，我就不買這不吉利的十八樓了。麻煩啊，做個徹底的無神論者可真難。

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五一假期連周末一起有五天。五天時間，可以做很多事，可以去比較遠的地方玩。不過，再也沒有心情玩了，外面的世界不安全。

還好五一期間，天氣宜人，約朋友打幾場球、睡個天昏地暗，也未嘗不是一個好的方法。春哥在放假前提議，五一期間找天到我家裡來玩，一來參觀一下我的新居，二來約幾個人一起打牌。

我說這個提議好，大家一起找點事做做，時間過得快，到時候聯繫我。

我嘴裡這麼說，心裡說的卻又是另一句：放假我關手機 、拔電話線，你看你怎麼聯繫我！

我這麼表裡不一地對待春哥，倒不是對他有什麼意見。相反，我對他一直心存感激的，於公於私，他都幫了我不少忙，我只是不習慣高朋滿座而已。

春哥又說：老李你總是一個人待著，不覺得有問題嗎？

我說：上班累得要死，老是不夠時間睡覺。所以不用上班的時候，我沒完沒了地睡覺──更何況，家裡還有一隻雞陪我──你別搞錯了。我過的是一個人、一隻雞的生活，並不孤單。

春哥罵道：你這個神經病！

五一我哪都沒有去，把休息當成一項重要任務來完成，平均每天睡十五個小時以上。（八）